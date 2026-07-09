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Diyarbakır'da köpeklerin saldırdığı 15 kuzu öldü

Diyarbakır'da köpeklerin saldırdığı 15 kuzu öldü
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir ağıla giren sahipsiz köpekler, 15 kuzuya saldırarak öldürdü. Bir kuzunun köpek tarafından götürüldüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi. Besici Mustafa Gezer, belediyeye şikayette bulundu.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde ağıla giren sahipsiz köpeklerin saldırdığı 15 kuzu öldü. Köpeğin 1 kuzuyu götürdüğü anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün Bismil ilçesi Şentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Gezer'e ait ağıla giren sahipsiz köpekler, sürüdeki kuzulara saldırdı. Saldırıda, 15 kuzu öldü. Sabah saatlerinde ağıla gelen Gezer, kuzularını ölmüş halde buldu.

Öte yandan, bir köpeğin kuzuyu götürdüğü anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. Besici Mustafa Gezer, köpeklerle ilgili belediyeden şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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