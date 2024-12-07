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ABC Başkanı Selcen Dilek Çöygün: Medya Mensuplarını Ötekileştirmemeliyiz

ABC Başkanı Selcen Dilek Çöygün: Medya Mensuplarını Ötekileştirmemeliyiz
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Afyon Basın Cemiyeti Başkanı Selcen Dilek Çöygün, medya mensuplarının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Kahvaltı programında yaptığı konuşmada, meslek üyeleri arasında ayrım yapmadan, etik ve ilkeli bir sektör oluşturmak için çalışacaklarını belirtti.

Afyon Basın Cemiyeti (ABC) Başkanı Selcen Dilek Çöygün, medya mensuplarının her ne kadar farklı meslek kuruluşlarına üye olsa da bir birlerini ötekileştirmeden ve mesleklerine sahip çıkarak hak ettikleri değere kavuşabileceklerini vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulu sonrası yeni yönetimi oluşan ABC üyeleri kahvaltı programında bir araya geldi. Çok sayıda yerel ve ulusal medya mensubunun katıldığı programda üyelerini selamlayan Başkan Çöygün, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Derneklerini biri ya da kurumları karşı kurulan bir dernek olmadığını aksine birleştirici bir yapıda hareket etmek üzere yola çıktıklarını dile getiren Çöygün, dernek üyesi olsun ya da olmasın hiçbir medya çalışanını ötekileştirmeden hareket edeceklerini dile getirdi. Başkan Çöygün, "ABC kentte görev yapan bütün medya mensuplarının derneğidir. Biz hiçbir zaman bir arkadaşımızı farklı bir meslek örgütüne üye oldukları için dışlayıp ya da ötekileştirme gayreti içerisinde olmadık, olmayacağız da. Zaten mevcut duruma bakıldığında da bizim bunu yapma gibi bir lüksümüz yok. Çünkü biz isminden de anlaşılacağı üzere meslek örgütüyüz. Dernek başkanı olarak ben de bir medya çalışanıyım yani mesleğimiz dışında farklı bir ideal ya da çıkar amacında değilim. Mesleğimizi deneyimli ve tecrübeli arkadaşlarımızın da yardımıyla hak ettiği yere ulaştırıp, arkadan gelen genç meslektaşlarımıza daha ilkeli ve etik bir sektör oluşması yönünde gayret içerisinde olacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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