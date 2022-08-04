Abb'nin Çiftçiye Yönelik Tarımsal Sulama Borusu Desteği Sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'teki barajlar ve sulama göletlerinde su doluluk oranlarının azalması nedeniyle tarlalarını sulayamayan çiftçiler için bu sene, 63 mahalleye 99 kilometrelik sulama borusu dağıttı.

Başkentli üreticilerin ekonomisini rahatlatmaya yönelik tarımsal destek programlarına hız veren ABB, kooperatiflere ve kırsal mahallelerdeki üreticilere muhtarlar aracılığıyla tarımsal sulama borusu desteği sunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere tarımsal sulama yapabilmeleri amacıyla 63-315 mm çapları arasında 99 kilometrelik sulama borusu dağıtıldı. 63 mahallede yürütülen dağıtım sonrasında, 36 bin 500 dönümlük tarımsal alanda su ihtiyacı giderildi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yaşama geçirilen proje kapsamında 2021 yılında 23 mahallede 35 kilometrelik sulama borusu hibesi ile 12 bin dekarlık, 2022 yılında ise 63 mahallede 99 kilometrelik sulama borusu hibesi ile 36 bin 500 dönümlük olmak üzere; 2 yıl içerisinde yaklaşık 50 bin dekarlık arazi sulu tarım imkanına kavuştu.

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün konu ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi tarımsal faaliyetleri desteklemek için her türlü çalışmaları yapıyor, tarımsal sulama ile alakalı olarak üreticilerimizin borularını gönderiyoruz. Bir köyün sahip olduğu bir su kaynağının tarlalara ulaştırılması için ortak kullanımda kullanacağımız boruları hesaplayıp üreticilere ücretsiz olarak veriyoruz. Amacımız Ankara'daki sulu tarım alanlarının artırılmasını sağlamak.

Tarımsal faaliyetlerde geliri artıran en önemli unsur sudur. Suyu ne kadar hızlı bir şekilde tarlalara verebilirsek o kadar avantaj sağlarız. Ülkemiz şu dönemde bir kurak periyottan geçiyor. Kuraklığın getirmiş olduğu tarımsal faaliyetlerdeki verim düşüklüklerini azaltmak adına Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi sorumluluk sahasındaki üreticilerin sulu tarıma geçişlerini sağlamak için bu destekleri vermeye başladı ve devam da edecek."

Kırsal bölgelerde yaşanan susuzluktan ve enerji maliyetlerinin artmasından dolayı zor günler geçirdiklerine dikkat çeken yerli üreticiler ve muhtarlar, sulama borusu desteği sayesinde üretime devam edebildiklerini, şu sözlerle anlattı:

"Mehmet Alpay (Haymana Sındıran Mahalle Muhtarı): Mansur Bey köylülerin ve çiftçilerin her zaman yanında oldu. Sulamadan boruya, tohumdan mazot desteğine kadar birçok konuda destek verdi. Kendisinden Allah razı olsun.

İrfet Bozkurt (Haymana Yergömü Mahalle Muhtarı): Çiftçilerimize mazottan tohuma, gübreden sulu gübreye kadar birçok konuda destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum.

Nasır Çeker (Üretici): Haymana'da sulu tarım yapıyoruz. Suyu bir yerden bir yere taşımak bizler için çok büyük bir sıkıntı yaratıyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesinin verdiği borular bizleri çok büyük sıkıntılardan kurtardı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

İbrahim Koç (Üretici): Borularımız olmadığı için sulu arazilerimizde sulama yapamıyorduk. Başkanımız bize tohum desteği, mazot desteği ve gübre desteği de verdi her şeyimiz dört dörtlük çiftçilik yapabiliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız bizlere her konuda destek verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz."

Arazilerine sulama hattı döşemek isteyen çiftçiler, ücretsiz olarak temin edebilecekleri su boruları için Başkent 153, Muhtar Ankara uygulaması ya da dilekçeyle başvuruda bulunabilir.