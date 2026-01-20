Haberler

Abant Gölü Milli Parkı'nın yamaçları kayak merkezi oldu

Güncelleme:
Bolu'da yer alan Abant Gölü Milli Parkı, sömestr tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Örencik köyü sakinleri, kar yağışını değerlendirerek milli parkın dik yamaçlarında doğal bir kayak pisti oluşturdular. Tatilciler şambrellerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda sömestr hareketliliği yaşanırken, Örencik köyü sakinleri yamaçları adeta kayak merkezine çevirdi. Şambrellerle kayarak karın tadını çıkaran tatilciler renkli görüntüler oluştururken, köy sakinleri "Uludağ'da bu kadar kar yoktur" dedi.

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı, yarıyıl tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Bölgede etkili olan kar yağışını fırsata çeviren Örencik köyü vatandaşları, milli parkın girişindeki dik yamaçlarda kendi imkanlarıyla doğal bir kayak pisti oluşturdu.

Şambrellerle kar keyfi

Abant Gölü Milli Parkı'nda köylüler şambrellerle tatilcilere hizmet vermeye başladı. Abant'a gelen vatandaşlar, köylülerin hazırladığı rampa noktalardan kayarak doyasıya eğlendi. 7'den 70'e herkesin yoğun ilgi gösterdiği alanda, tatilcilerin şambrellerle yaşadığı keyifli anlar kameralara yansıdı.

"30 kişiyle hizmet veriyoruz"

Sömestr tatiliyle birlikte yoğunluğun arttığını belirten Örencik köyü sakinlerinden Tayfun Türe, oluşturdukları alanın profesyonel merkezleri aratmadığını söyledi. Köy halkı olarak organize olduklarını belirten Türe, "Abant'ta bir sömestr tatilimiz daha başladı. Gelen misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Burada şu an 30 kişiyle çalışıyoruz. Kar kalitesi ve ortam çok güzel. İddia ediyorum; Uludağ'da bu kadar kar yoktur" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
