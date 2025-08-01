Abant Gölü'nde Atlı Jandarma Timleri Ziyaretçilerin Güvenliğini Sağlıyor

Abant Gölü'nde Atlı Jandarma Timleri Ziyaretçilerin Güvenliğini Sağlıyor
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Bolu'daki Abant Gölü Milli Parkı'nda atlı jandarma timleri, yaz sezonunda artan ziyaretçi yoğunluğunda güvenliği sağlamak için devriye geziyor. Çocuklar atlı jandarmalara yoğun ilgi gösterirken, güvenlik önlemlerinin yaz boyunca artırılacağı bildirildi.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı'nda görev yapan atlı jandarma timleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerin güvenliğini sağlarken, vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yaz sezonunda ziyaretçi yoğunluğu artan Abant'taki atlı timlerin görev anlarına ilişkin görüntüleri yayınladı. Paylaşımda, "Atlı jandarma timlerimiz, turistlerin uğrak noktalarından Abant Gölü Milli Parkı'nda huzur ve güvenliğin teminatı için görev başında" ifadelerine yer verildi.

Milli park içindeki yürüyüş yolları, piknik alanları ve ormanlık arazide devriye gezen ekipler, ziyaretçilere güven veriyor. Paylaşılan görüntülerde, özellikle çocukların atlı jandarmalara gösterdiği sevgi ve ilgi dikkati çekti.

Jandarma yetkilileri, yaz sezonu boyunca bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılarak devam edeceğini bildirdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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