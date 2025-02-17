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Abant Gölü Milli Parkı Kayak Merkezine Dönüştü

Abant Gölü Milli Parkı Kayak Merkezine Dönüştü
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Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşmasıyla ziyaretçilerin akınına uğradı. Hafta sonu tatilini değerlendiren tatilciler, kayan şambrel ve kızaklarla eğlenceli anlar yaşadı.

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonu tatilini geçirmek isteyen tatilcilerin kızak, şambrel ve poşetlerle kayak merkezi oldu.

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Bolu'nun doğa harikası mekanlarından biri olan Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonu tatilinde ziyaretçilerle doldu. Geçtiğimiz hafta boyunca aralıklarla kar yağışının etkili olduğu milli parkta kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Piknik alanının yakınında bulunan rampada tabiat parkına gelen tatilciler tarafından kayak pisti oluşturuldu. Şambrellerini ve kızakları eline alan tatilciler, Abant'ın yolunu tuttu. Eğlenceleri anlar yaşayan tatilciler, şambrellerle ve kızaklarla kayarak tatilin tadını çıkarttı. Düşe kalka kayan vatandaşların güzel görüntüler oluşturdu.

Ankara'dan gelen Abant'a ailesiyle birlikte gelen Veysel Koç, evden getirdiği şambrel, naylon ve kızakla kayarak eğlendi. Veysel Koç, "Çocukluk yıllarıma döndüm. Çok güzel bir eğlence yeri. Küçükken de kaydım ama bu tadı alamamıştım" dedi.

Eğlenceli anlar yaşadıklarını söyleyen Muhammed Akman, "Çok eğlenceli bir gün geçirdik. 15 kişilik aile grubu ile geldik. Kayıyoruz, çok eğlendik" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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