Bolu'da yüzlerce kişi milli maç için tek yürek oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final turunda deplasmanda Kosova ile oynadığı mücadele, Bolu'da yüzlerce vatandaş tarafından dev ekranda izlendi.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda kurulan dev ekranda yayınlanan karşılaşmaya, gencinden yaşlısına çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Ay-yıldızlı formalarını giyen Bolulular, ellerinde Türk bayraklarıyla milli takıma destek verdi. Heyecan dolu karşılaşmayı tribün atmosferinde izleyen vatandaşlar, maç boyunca tezahüratlarla A Milli Takım'a moral verdi. Programa Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de katıldı.

Karşılaşmanın 1-0 A Milli Takım'ın üstünlüğüyle sona ermesiyle birlikte salonda büyük sevinç yaşandı. Bu sonuçla Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı