- 9 yıldır bu evleri kanalizasyon suyu basıyor Evini sürekli pis su basan vatandaşlar ESKİ'den 'Bizi ilgilendiren bir şey yok' cevabını alıyorlar Belirli aralıklarla evlerini su basan vatandaşlar sağlıklarından endişe ediyor Mahalle sakinleri yaşananlara isyan ediyor;

- 9 yıldır bu evleri kanalizasyon suyu basıyor

Evini sürekli pis su basan vatandaşlar ESKİ'den 'Bizi ilgilendiren bir şey yok' cevabını alıyorlar

Belirli aralıklarla evlerini su basan vatandaşlar sağlıklarından endişe ediyor

Mahalle sakinleri yaşananlara isyan ediyor;

Mustafa Yazaydın: "ESKİ gerekli müracaatlar yapıyoruz, ama daha kötüsü oluyor"

Hasan Gökırmak: "Çocuklarımızın hijyensiz bir ortamda yaşamasını müsaade etmemeye çalışıyoruz"

Rıdvan Demir: "ESKİ 'Bizi ilgilendiren bir şey yok' cevabı veriyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Emek Mahallesi'ndeki bir sokakta yaşayan vatandaşlar, 9 yıldır evlerinin rögar suyu bastığını, yaptıkları bütün başvurulardan olumlu bir sonuç alamadıklarını iddia etti.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Çakıcıefe Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 13 yıldır, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ESKİ), kanalizasyon sistemindeki tıkanıkları açmak için yaptıkları müdahalelerden sonra evlerine su bastığını iddia etti. Mahalleli, yetersiz müdahaleler yüzünden kirli suyun evlerini ve bodrum katlarını belirli aralıklarla bastığını belirti. Yaşanan bu sorun karşısında kalıcı bir çözüm beklediklerini vurgulayan vatandaşlar, genellikle aynı problemle karşı karşıya kaldıklarını ve bıktıklarını dile getirdi. Evini kanalizasyon suyu basan bir vatandaş, ESKİ'yi arayıp sorunun çözülmesini istediğinde yetkililerden 'kendi imkanlarınızla çözün 'cevabını aldığını iddia etti. Su basan evlerde oturan mahalleli başta çocuklalar olmak üzere sağlıklarından endişe etkilerini söyleyen vatandaşlar, mağduriyetlerini giderilmesini talep ediyor.

"ESKİ'ye gerekli müracaatlar yapıyoruz ama daha kötüsü oluyor"

Evini pis su basan Mustafa Yazaydın, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile arasında geçen konuşmayı ve mevcut durumu şöyle anlattı;

"Bu senede 2 kere 3 kere başımıza geliyor. ESKİ gerekli müracaatlar yapıyoruz,ama daha kötüsü oluyor. Buraya rögar açmaya geliyorlar. Ancak açtıkları anda, bastıkları su evlerimizden çıkıyor. Fotoğraflarla, videolarla belirledik. Biz gerekli şeylerimiz de yaptık. Onlar 'Kendi imkanlarınızla çözün' diyorlar. Şimdi bu sokakta bir akıntı bozukluğu var. Boru dar bunun genişlemesi gerekiyor. Akıntının giderilmesi gerekiyor ve bunu yıllardır biz söylüyoruz. Gerekli merciler gelip ilgilenmiyor. Şu köşedeki kot daire buradaki kot daire senede 2 kere 3 kere su basıyor, rögar tıkanıyor. Pislikle bir basıyor. Ayrıyeten vidanjör geliyor, açmak için bastığı suyla tekrar iyice su oluyor. 30 santim 40 santim doluyor suyla. Yani evini daha geçen sene değiştirdi. Adam komple koltuk takımı yatak odasını değiştirdi. Bu en az 2 kere oluyor, başımıza geliyor."

"Çocuklarımızın hijyensiz bir ortamda yaşamasını müsaade etmemeye çalışıyoruz"

Lağım suyundan muzdarip olan Hasan Gökırmak, uzun zamandır bu sokak ve mahallede ikamet ettiğini ve bu sorunun 8 yıldır devam ettiğini belirti. Gökırmak, "8 yıldan beri burada oturmaktayım. 8 yıldan beri buranın sorunu bitmedi. Sorunu bitmedi. Sürekli buradaki eşyaların değişimi, çocuklarımızın hijyensiz bir ortamda yaşamasını müsaade etmemeye çalışıyoruz. Bir buçuk sene önce ben buranın yöneticisiydim. Dilekçemi kendi ellerimle, kendi ıslak imzamla verdim. Daha hala gelecekler de yapacaklar. Hani böyle bir belediyecilik, böyle bir şey anlayış yok. Şu arkadaşı ikinci defa eşya değiştirmiş, yani bu kadar basit mi? Bizim vergilerimiz nereye gidiyor anlamıyorum. Bizim bu Emek Mahallesi üvey evlat mahallesi. Yani bakılmıyor. Çöp kontenjanımız yok. Hem buraları daha yeni temizlendi. Biz kendi imkanlarımızla temizledik. Sürekli süpürüyoruz, bir kum geliyor, buraya yığılıyor. Kediler affedersiniz, dışkılarını atıyorlar. Çocuklarımıza burada hijyenli bir ortamda oyun oynayamıyor, dışarı çıkamıyorlar "ifadelerini kullandı.

ESKİ 'Bizi ilgilendiren bir şey yok'

Evi ve garajı kanalizasyon suyundan kirlenen Rıdvan Demir ise, "Yaklaşık 2014 senesinden beri ben bu apartmanda oturuyorum. Apartmanımızın önünde oluşan rögar tıkanmasını sonucuyla ESKİ'nin gelip su basması sonucu bizim kottaki dairelerimizden, garajlarımızdan pis suy çıkıyor. Su özellikle dairelerimizin park yerlerini, halılarını kirletiyor. Yani şu anda ben çocuklarımı 2 gündür eve sokmuyorum. Dün akşam benim çocuklarım başka yerde uyudu yattı. Daha önce de aynı sıkıntıyı yaşamıştık. Ben ESKİ'ye kendim müracaat ettim. Dilekçe verdim. Bana dönüş sadece 'bizi ilgilendiren bir şey yok.' Dün ben Odunpazarı Belediyesi zabıtasını, Odunpazarı Mavi Masayı Büyükşehir Mavi Masayı aradım. ESKİ açmayla uğraşıyor. Şu anda yapılacak bir şey yok. Peki, su basan evler ne olacak diyorum, ESKİ açmaya uğraşıyor ya ESKİ açmaya uğraşıyor da tamam dışarıda ESKİ açmaya uğraşıyor, içerideki pislik ne olacak? "dedi.