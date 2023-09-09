9 Eylül Kurtuluş Günü Edremit'te Kutlandı

Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı. 797 günlük düşman işgalinin ardından özgürlüğe kavuşan Edremit'in kurtuluş gününde efelerin yaptığı gösteri ile resmi tören tamamlandı.

Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, ilçe protokol üyeleri ve Edremitlilerin katılımıyla başladı. Kurtuluşun 101. yılı, bando eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çelenk sunumları, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından efelerin yaptığı gösteri ile resmi tören tamamlandı. Sonrasında Menderes Bulvarı'nda coşkulu kalabalık eşliğinde geleneksel geçit töreni gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Edremit Belediye Başkanvekili Nezahat Salon, şunları söyledi:

"Edremit'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü. Coşkuyla kurtuluş günümüzü kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Anadolu'da Kuva-yi Milliye ruhu ile başlattığı özgürlük mücadelesi sonucunda 797 gün düşman işgali altında kalan Edremit'in kurtuluş günü olup aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerinin atıldığı gündür. Edremit'in kurtuluşu cesarettir, özveridir, direniştir, mücadeledir, vatanseverliktir. Kahramanlarımız özgürlük mücadelesiyle bize her zaman bize ilham oldu yolumuzu aydınlattı. Biz 'Ya istiklal, ya ölüm' diyenlerin safındayız. Bu güzel vatanı kurtarıp bizlere emanet eden başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimizi, isimli isimsiz tüm kahramanlarımızı şehit Edremit Kaymakamı Köprülülü Hamdibey'i, Kuva-yi Milliye'de görev almış bütün Edremitlileri rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

Geçit töreninin tamamlanmasının ardınan Edremit Belediyesi'nin Atatürk Gençlik Merkezi'nde düzenlediği 9 Eylül Kurtuluş Günü söyleşisi gerçekleştirildi. Program, 9 Eylül Eski Edremit Fotoğrafları Sergisi ile sona erdi.