80 Yıllık Su Değirmeni Geleneksel Yöntemlerle Un Öğütmeye Devam Ediyor

Artvin'in Ardanuç ilçesinin Torbalı köyündeki 80 yıllık su değirmeni hala geleneksel yöntemlerle un öğütmeye devam ediyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Torbalı köyünde bulunan 80 yıllık su değirmeni, bölgede tarımsal üretim azalmasına rağmen hala geleneksel yöntemlerle mısır, arpa ve buğday unu öğütmeye devam ediyor. Üç köy tarafından ortak kullanılan tarihi değirmen, bölge halkından Yücel Demir tarafından ayakta tutuluyor.

Yıllardır kendi imkanlarıyla değirmenin bakımını üstlendiğini belirten Demir, köylerde ekilen arazilerin giderek azalmasına rağmen değirmeni çalışır durumda tutmaya gayret ettiğini söyledi.

Yücel Demir, "Köyde araziler boş, eskisi gibi eken yok. Ben de idarelik bakıyorum. Bölgede birkaç eski değirmen var ama bakan olmadığından çalışmıyor. Ben bu değirmene bakmasam burası da atıl durumda olur" ifadelerini kullandı.

Bölge halkı, özellikle doğal ve geleneksel yöntemlerle öğütülmüş un isteyenlerin hala bu değirmene geldiğini belirtiyor. Torbalı köyündeki tarihi değirmen, hem geçmişin izlerini yaşatıyor hem de bölge kültürünün önemli bir parçası olmayı sürdürüyor. - ARTVİN