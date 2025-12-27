Haberler

Ahmet Dede'nin Nazilli Koca Cami avlusuna sığan 63 yıllık ömrü

Nazilli Koca Camii'nde 20 yıldır gönüllü hafızlık yapan 78 yaşındaki Ahmet Avcı, her gün Kur'an-ı Kerim öğreterek hayatını bu hizmete adadı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan 1453 yılı yapımı merkez Koca Camii'nde 1967 yılından 2005 yılına kadar görev yapan Ahmet Avcı, emekli olmasına rağmen tam 20 yıldır her gün eski görev yerine gelip gönüllü olarak vazifesini sürdürüyor. Ömrünün sonuna kadar sağlığı elverdiği sürece hafız yetiştirmeye ve insanlara Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğretmeye devam etmek istediğini belirten 78 yaşındaki Hafız Ahmet Avcı, tek isteğinin bu yolda son nefesini vermek olduğunu söyledi.

Nazilli ilçesine bağlı Samaili Köyü'nden 1963 yılında Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmek ve hafız olmak için Nazilli Koca Cami avlusunda bulunan Kur'an Kursu'na gelen Hafız Ahmet Avcı, 78 yıllık ömrünün 68 yılını Koca Camii avlusunda geçirdi. 35 yıl 11 ay resmi görevli olarak vazife yapan Kurra Hafız Ahmet Avcı, 2005 yılından bu yana gönüllü olarak hizmet veriyor.

Her gün sabah namazı ile birlikte cami avlusunda bulunan Nazilli Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ni açıp yatsı namazına kadar gönüllü olarak öğrencisinden emeklisine kadar isteyen herkese Kur'an-Kerim öğreten ve hafızlık çalışanların da dersini dinleyen Ahmet Avcı, en büyük arzusunun Kur'an hizmeti verirken ölmek olduğunu belirtti. - AYDIN

