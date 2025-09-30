8 Yaşındaki Asya Alyanak, TEKNOFEST'te 'Mavi Vatan' Resmiyle Birinci Oldu

HATAY (İHA) – Hatay'da yaşayan 8 yaşındaki Asya Alyanak, teknolojik buluşların buluştuğu TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen 'TEKNOFEST Mavi Vatan' yarışmasında çizdiği ' Mavi Vatan' resmiyle birinci oldu. Çizdiği resimlerle mest eden Alyanak, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı resmettiği çalışmasında gönülleri fethetti.

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Asya Alyanak, 28 Ağustos -31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 'TEKNOFEST Mavi Vatan' yarışmasına katıldı. Minik ressam Alyanak, TEKNOFEST Mavi Vatan ilkokul kategorisinde yapılan yarışmada çizdiği 'TEKNOFEST Mavi Vatan' resmiyle birinci oldu. Resmini çizmeden önce araştırma yapan Alyanak çalışmasında; Oruç Reis, ilk deniz aracı olan Ulaq, Türk bayrağına dokunan astronotu çizerek deniz ve uzaya yer verdi. Yarışmada birinci olup 20 bin TL ödülün sahibi olan Alyanak, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın misafiri oldu. Vali Masatlı'yla sohbet eden Alyanak, TEKNOFEST Mavi Vatan yarışmasında birinci olduğu resmini nasıl yaptığını anlatarak Vali Masatlı'ya kendisi için resmettiği çalışmasını hediye etti. Sürpriz hediyesinde Vali Masatlı'nın kentte yürüttüğü çalışmaları göz önüne alarak ortaya çıkaran minik ressam Asya, çalışmasıyla Vali Masatlı'nın gönlünü fethetti.

"TEKNOFEST yarışması güzeldi ve eğlenceliydi, bana ödülümü Selçuk Bayraktar teslim etti"

Resimlerini yaparken duygularını, düşüncelerini ve düşlerini kattığını anlatan Asya Alyanak, "Ben 8 yaşındayım ve 3'üncü sınıfa geçtim. İlk çöp adam resmimi 1 yaşındayken çizdim. Duygularımı, düşüncelerimi ve düşlerimi resme katıyorum. Resim yaparken sakinleşiyorum ve çok mutlu oluyorum. Bu TEKNOFEST yarışması çok güzeldi ve çok eğlenceliydi. Ödül almak için sahneye çıktım. Selçuk Bayraktar ödülü bana teslim etti. Yarışmayı kazandığım resmime, 'TEKNOFEST Mavi Vatan' ismini verdim. Mavi vatan resmini çizerken; Oruş Reis, Karadeniz gemilerini ve ilk insansız deniz aracı olan Ulaq'ı çizdim. Deniz kızını, Türk bayrağına dokunan astronotu çizdim. Deniz kaptanları gökyüzüne füzeler atarken çizdim. Deniz ve uzayı birleştirdim. Yapacağım resimlerle ilgili öncelikle araştırma yapıyorum ve sonra da kağıda döküyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY