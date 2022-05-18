8 Bin 600 Yıllık Flüt Bilecik'te Sergilenmeye Başlandı - Haberler

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik Bahçelievler kazısında bulunan 8 bin 600 yıllık flüt Bilecik Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla Bilecik Arkeoloji Müzesi'nde bugün etkinlik düzenlendi. Bilecik Bahçelievler kazısında bulunan Neolotik Çağ Yontmataş topluluğuna ait flüt müzede yerini aldı. Müze ziyaretçileri 8 bin 600 yıllık çalgı aletini ilk defa görme fırsatı yakalarken, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ile Müze Müdürü Harun Küçükaydın Bahçelievler kazısı ve müze hakkında bilgi verdi.

"8 BİN 600 YIL ÖNCESİNE AİT BİR ALET ELE GEÇİRDİK"

Vali Kemal Kızılkaya, "İlimiz merkezi Bahçelievler yerleşkesindeki kurtarma kazısıyla ortaya çıkan çok önemli eserler, Bilecik Müzemizde sergilenmeye başlandı" dedi. Müze Müdürü Harun Küçükaydın ise ilk defa müzede sergilenmeye başlanan 8 bin 600 yıllık flüt ve Bahçelievler kazısına ilişkin şöyle konuştu:

"Bahçelievler'de yapmış olduğumuz yayık araştırmasında haberdar olduk. Bizim de müzemizin bilgisi vardı. Ancak daha sonra 2019 yılında burada bir temel atma neticesinde olay bize intikal etti. Biz burayı Bakanlığımız Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nden izin alarak kurtarma kazısına çevirdik. Yapmış olduğumuz kazı sonucunda günümüzden yaklaşık 9 bin sene öncesine ait ilk buluntular ele geçti. Buranın birkaç açıdan ilk olma özelliği var. Örneğin ilk mimari yapılar Batı Anadolu'da burada meydana gelmiş. Oval dediğimiz yapılan yapılmış, bunlar ortaya çıktı. Yine bu bölgede 9 bin yıl öncesine ait iskelet bulmuş olduk. Yine ilklerden arkamızda da görmüş olduğumuz müzik aleti sandığımız flüt denen 8 bin 600 yıl öncesine ait bir alet ele geçirdik. Tabii burada Batı Anadolu'nun ilk yerleşim yeri olarak yapmış olduğumuz çalışmalar ve ele geçen buluntulardan biz bunu anlamış olduk. Daha önce Marmara'da Fikirtepe denen bir alanda yapılan kazılar neticesinde Batı Anadolu'nun en eski yerleşim yeri orası görünüyordu. Ancak daha sonra burada yapmış olduğumuz çalışmalar ile ele geçen buluntular, bu çalışmalar TÜBİTAK tarafından da yapıldı. Milattan önce 7 bine, yani günümüzden 9 bin sene öncesine gittiğini biz böylece teyit ettik."