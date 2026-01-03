Haberler

79 yaşındaki adamın bayrak hassasiyeti: Atık toplarken bulduğu bayrakları evinin duvarına asıyor

79 yaşındaki adamın bayrak hassasiyeti: Atık toplarken bulduğu bayrakları evinin duvarına asıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da yaşayan 79 yaşındaki Necip Uysal, geri dönüştürülebilir atık malzemeleri toplayarak geçimini sağlarken, bulduğu Türk bayraklarını temizleyip evinin duvarlarına asıyor. Uysal, bayrağa olan sevgisini ve saygısını dile getirerek, 'Bayrağımız yere düşmesin' diyor.

Çorum'da geçimini geri dönüştürülebilir atık malzemeleri toplayarak sağlayan 79 yaşındaki vatandaş, bulduğu Türk bayraklarını temizleyerek evinin dubarına asıyor.

Çorum'da yaşayan 79 yaşındaki Necip Uysal, yıllardır çöplerden geri dönüştürülebilir plastik ve karton toplayarak geçimini sağlıyor. Gün boyunca atık malzemeler toplayan Uysal, atıkların arasında bulduğu Türk bayrağı veya yapay çiçekleri alarak evine getiriyor. Uysal evine getirdiği bayrakları ve çiçekleri özenle yıkayıp temizliyor. Uysal daha sonra bayrakları deposunun ve evinin duvarlarına asarak muhafaza ediyor. Uysal'ın gri beton duvarlarını bayraklarla ve çiçeklerle süslediği evi görenlerin dikkatini çekiyor

"Bayrağımız yere düşmesin"

Sokaklarda çöplerden bulduğu bayrakları ve çiçekleri temizleyip muhafaza ettiğini söyleyen Mustafa Uysal, "Çöp bidonlarından pet ve karton toplarken karşıma çıkan bayrakları alıp buraya getiriyorum. Önce yıkıyor, temizliyor, ardından duvarlara asıyorum. Bunu temizlik anlayışım ve imanım gereği yapıyorum. Askerlerimiz, polis canımdır, vatan namustur ve bayrak da bizim kanımızdır. Biz bayrağımızın altında yaşıyoruz. Bayrağımız olmasa biz de var olamayız. Türkiye Cumhuriyeti, bayrağının gölgesinde yaşıyor. Bayrağımıza karşı büyük bir sevgi ve saygımız var. Herkesin bayrağımızın kıymetini bilmesini tavsiye ediyorum. Bayrağımız yere düşmesin, ezanlarımız dinmesin, vatanımız bölünmesin. Çünkü vatan, bizim namusumuzdur" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır

İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır
İsrailli futbolcunun transferi ülkeyi karıştırdı: Terörist transfer ettik

Ülkeyi karıştıran olay: Terörist transfer ettik
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
MHP'li Feti Yıldız paylaştı! Başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri

MHP'den başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı