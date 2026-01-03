79 yaşındaki adamın bayrak hassasiyeti: Atık toplarken bulduğu bayrakları evinin duvarına asıyor

Çorum'da geçimini geri dönüştürülebilir atık malzemeleri toplayarak sağlayan 79 yaşındaki vatandaş, bulduğu Türk bayraklarını temizleyerek evinin dubarına asıyor.

Çorum'da yaşayan 79 yaşındaki Necip Uysal, yıllardır çöplerden geri dönüştürülebilir plastik ve karton toplayarak geçimini sağlıyor. Gün boyunca atık malzemeler toplayan Uysal, atıkların arasında bulduğu Türk bayrağı veya yapay çiçekleri alarak evine getiriyor. Uysal evine getirdiği bayrakları ve çiçekleri özenle yıkayıp temizliyor. Uysal daha sonra bayrakları deposunun ve evinin duvarlarına asarak muhafaza ediyor. Uysal'ın gri beton duvarlarını bayraklarla ve çiçeklerle süslediği evi görenlerin dikkatini çekiyor

"Bayrağımız yere düşmesin"

Sokaklarda çöplerden bulduğu bayrakları ve çiçekleri temizleyip muhafaza ettiğini söyleyen Mustafa Uysal, "Çöp bidonlarından pet ve karton toplarken karşıma çıkan bayrakları alıp buraya getiriyorum. Önce yıkıyor, temizliyor, ardından duvarlara asıyorum. Bunu temizlik anlayışım ve imanım gereği yapıyorum. Askerlerimiz, polis canımdır, vatan namustur ve bayrak da bizim kanımızdır. Biz bayrağımızın altında yaşıyoruz. Bayrağımız olmasa biz de var olamayız. Türkiye Cumhuriyeti, bayrağının gölgesinde yaşıyor. Bayrağımıza karşı büyük bir sevgi ve saygımız var. Herkesin bayrağımızın kıymetini bilmesini tavsiye ediyorum. Bayrağımız yere düşmesin, ezanlarımız dinmesin, vatanımız bölünmesin. Çünkü vatan, bizim namusumuzdur" dedi. - ÇORUM