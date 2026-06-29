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Kütükten sadece bir keser ile ürettikleri hobisi oldu

Kütükten sadece bir keser ile ürettikleri hobisi oldu
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Rize'de emekli olduktan sonra çocukluk anılarından ilham alan 78 yaşındaki Şaban Akçay, dut ağacı kütüklerini yontarak tahta arabalar, ahşap oyuncaklar ve gece lambaları üretiyor.

Emekli olduktan sonra çocukluk hatıralarından ilham alarak dut ağacı kütüklerini yontmaya başlayan Şaban Akçay, tahta arabalarla başladığı bu hobiyi ilerletti ve şimdi çeşitli ahşap oyuncaklar ve gece lambaları üretiyor.

Emekli olduktan sonra kayıkhanesinde balıkçılıkla uğraşan 78 yaşındaki Şaban Akçay, bir süre sonra kendisine bir hobi edindi. Çocukluğunda üzerine binerek yokuş aşağı kaydıkları tahta arabaları aklına gelen Akçay, eline geçen dut ağacı kütüğünü keserle yontmaya başladı. Bir keser bir kütükle ortaya ahşap oyuncak çıkaran Akçay meşgalesini sürdürdü. Şimdilerde çocukluğunda kaydığı o tahta arabasının dışında çeşitli kamyonet, otomobil figürleri de yapan Akçay işi ilerletip gece lambasına kadar götürdü.

Çocukluğundan hatırında kalan arabalardan yola çıktığını dile getiren Akçay "Çocukluğum aklıma geldiği için ahşaptan bir şeyler yapmaya başladım. Gençliğimi gözümün önüne getiriyorlar. Eskiden tahta arabalarla kaydığımız yerimiz yoktu. Ufak bir yol bulduğumuz zaman tahta arabalarla kayardık. Evlerde iç yağı bırakmazdık. Kaysınlar diye tekerleklerine sürerdik. Çocukluğumuzda bugün yaptığım küçük tahta arabaların büyüğünü yapar, arkadaşlarımla beraber çıkıp bir yerden aşağıya kayardık. Arkadaşlarımızla yarışırdık. Şimdi bir dut ağacım vardı. Baktım ki bundan güzel şeyler olur. Yavaş yavaş o tahta arabaların küçüğünü yapmaya başladım. Normalde emekliyim, teknem var, denize çıkarım. Burada da bir kayıkhanem var. Bu kayıkhanede de bu ahşap hobimi yerine getiriyorum" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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