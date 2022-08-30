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741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için hazırlıklar sürüyor

Yerel Haberler

741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için hazırlıklar sürüyor

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Eylül'ün ikinci haftasında kutlanacak olan 741'inci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için Söğüt'te çeşitli incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Eylül'ün ikinci haftasında kutlanacak olan 741'inci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için Söğüt'te çeşitli incelemelerde bulundu.

İlk olarak şenlikler için istişare ve değerlendirme toplantısını ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştiren Vali Kızılkaya, ardından şenliklerin gerçekleştirileceği alanları sahada takip etti. Ertuğrul Gazi Türbesi, Ertuğrul Gazi Camii, Darul Kurra, cirit sahası ve şenlik alanında çeşitli incelemeler yapan Vali Kızılkaya, Bilecik'in ve Türkiye'nin en önemli manevi değerlerinden olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne heyecanla hazırlandıklarını ifade etti. Vali Kızılkaya, "Coşku içerisinde bir şenlik gerçekleştirmek istiyoruz" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Vali Kızılkaya'ya Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İl Müftüsü Ali Erhun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve ilgili yetkililer eşlik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ertuğrul Gazi Bilecik Eylül Söğüt Yerel Haberler

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