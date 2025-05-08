74 Yaşındaki Adam, Eşine Olan Aşkını Taşlarla Yaşatıyor

Nevşehir'de yaşayan 74 yaşındaki Rafet Topraktepe; ölen eşine olan aşkını taşlara işledi. İşlediği taşlarla bahçesine eşinin adına anıt park yaptı.

Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük beldesinde ikamet eden 74 yaşındaki Rafet Topraktepe 3 yıl önce kaybettiği eşine olan aşkını şiir dizeleriyle taşlara işledi. İşlediği taşları evinin bahçesine yerleştirerek eşi adına da bir park yaptı. 54 yıl evli kaldıklarını söyleyen Topraktepe; "İyi kötü günlerimiz geçti. Kendisine vefalı davranmak için böyle bir şeyler yaptım. Eşimin anısına taşlara Zeki Müren'den, Aşık Veysel'den, Karacaoğlan'dan, Pir Sultan Abdal'dan, Mahsuni Şerif'ten dizeler yazdım" dedi.

"Eşime olan vefa borcunu ödemek için yaptım"

Topraktepe; "Eşim bu bahçeyi çok seviyordu. Buralarda gezer, çayını burada içerdi. Ben de kendisine vefa borcumu ödemek için bu yazıyı yazdım. Bu sayede anısını burada yaşatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"500 kiloluk taşı işledi"

Anıt yapımında kullandığı taşları Güllü ve Melendiz Dağı eteklerinden topladığını söylenen Rafet Topraktepe; "Bu taşlar volkanik taş. İşçiliği çok zor. Bunlar bir araya getirerek mozaik yaptım. Anıtta kullandığım taşlar 200-300 kilo geliyor. Bir tanesi de 500 kilonun üzerindeydi. O taşı yontup düzeltince bir sürü enkazı çıktı. O taşı işlerken bel fıtığı bile oldum" dedi. Daha önceden bahçesine yaptığı anıt çalışmalarına eşinin de psikolojik destek olduğunu söyleyen Topraktepe, eserleri görenlerin kendisini tebrik ettiğini ve eserlerine sanat eseri dediklerini de sözlerine ekledi. - NEVŞEHİR