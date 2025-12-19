Sinop'ta 73 Yaşındaki Bir Kişinin Engelli Kıza 8 Yıl Boyunca Cinsel İstismarda Bulunduğu İddia Edildi

Haber : Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Türkeli ilçesinde 73 yaşında olan R.Y'nin, 8 yıl boyunca komşusu olan 19 yaşındaki zihinsel engelli Ü.Y'ye cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. Ü.Y'nin teyzesi Nurhan Çaylı, "Kurban Bayramının dördüncü günü cezaevine alındı suçlu. Sonrasında 2 ay önce ilk davamız görüldü. Davada çıkan herhangi bir sonuç yok. Şu an bugün de dava görüldü. Çocuğun Adli Tıp'a sevki karar alındı. Sürecin takipçisi olacağız. Sonuna kadar en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Şu an 19 yaşında olan zihinsel engelli Ü.Y'nin yakınları, savcılığa delilli sunmak için çeşitli yollara başvurdu. Yakınları Ü.Y'ye bir telefon temin ederek zanlı R.Y ile mesajlaşmasını sağladı. Delillere ulaştıktan sonra savcılığa başvurdu. Savcılık delilleri dikkate alarak Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki R.Y'nin, 8 yıl boyunca komşusu Ü.Y'ye cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülerek, dava açıldı.

R.Y hakkında açılan davanın ikinci duruşması bugün yapıldı. R.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 4 Mart 2026 tarihine ertelendi. Türkiye İşçi Partisi üyeleri, Sinop Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Ü.Y'nin teyzesi Nurhan Çaylı, ANKA Haber Ajansı'na dava sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çaylı, şöyle konuştu:

"Çocuğumuz zihinsel engelli, mental bozukluğu olan bir çocuk. Yüzde 50 raporu var. Çocuğumuzun biz günden güne iyileşeceğini beklerken daha kötüye gittiğini düşünüyorduk. Çünkü çok dalgın konuşmaktan çekiniyordu. Dalıp dalıp gidiyordu. ya dedik biz hastalığı ilerliyor ya da bir sorun var. Üzerine gittik. Onun anlayacağı şekilde dertleşeceği şekilde bize bir hikaye şeklinde anlattı olayı. Daha da üzerine gidip konuşturmaya çalışınca bunu kendisinin yaşadığını söyledi. Biz de hep beraber büyükleri olarak destek verdik. Çünkü bunlar gerçekten zor durumda bir aile. Anne zaten eğitimsiz. Baba, tek başına yetemiyor. Çocuğumuz bize açıldı. Biz büyük bir aileyiz, toparlandık. Ne yapabiliriz diye araştırmaya başladık. Bir ağır ceza hakimi bize yardımcı oldu. Bu konuda neler yapabileceğimiz konusunda yardımcı oldu. Deliller toplamamız gerektiğini, somut deliller olması gerektiğini bunu mahkemeye intikal ettirebilmemiz için sonuçta haksız çıkmamamız için neler yapmamız gerektiğini söyledi. Biz çocuğa telefon temin ettik. Telefon numarasının o kişiye ulaşmasını sağladık. O kişi telefonla mesajlar şantajlar, korkutmak amaçlı silah gösterileri, bazı oyunlar yaptık ki onu daha çok taciz edelim. O bize, oyuna gelsin, yanlış yapsın. Hata yapmaya zorladık ve yaptı. Bütün görüntülere ulaştık.

"Çocuğumuzun dedesi olarak gördüğü bir kişi"

Sonrasında Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü, Sinop'tan, savcılığa suç duyusunda bulunduk. Savcı sağ olsun çok yardımcı oldu. Kadın bir savcıydı. Çocuğun burada muayenesi işte ilk ifadeleri alındı. Olay mahkemeye intikal etti. Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü cezaevine alındı suçlu. Sonrasında 2 ay önce ilk davamız görüldü. Davada çıkan herhangi bir sonuç yok. Şu an bugün de dava görüldü. Çocuğun adli tıpa sevki karar alındı. Sürecin takipçisi olacağız. Sonuna kadar en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Yani şu an çocuğumuzun mağduriyeti tamamen tecavüz. Bunu gerçekleştiren kişi şu an 73 yaşında. Köyde yaşıyorlar. Türkeli'nin bir köyünde yaşıyorlar. Çok yakın komşuları. Evleri yan yana. Çocuğumuz buna dedesi değil ama dedesi olarak gördüğü bir kişi... Çünkü çocuğun babasının bile, doğumunu biliyor. O derece yaşı var. Yani o kendi gözünde de o kadar meşrulaştırmış ki şunu söyleyebiliyor; 'o kendi de istedi'. Yani bunu engelli bir birey, zihinsel engelli bir birey yaşı büyüdükçe bunun bir yanlış olduğunu, bunun çok kötü bir şey olduğunu ancak idrak edebildi. 8 yıl boyunca idrak edemedi ve yeni idrak etti bunu. Bu çocuğun bunu nasıl istemiş olabileceğini düşünebiliriz ki?"