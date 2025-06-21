71 Yıldır Beraber Olan Adem ve Habibe Çifti Ziyaret Edildi

71 Yıldır Beraber Olan Adem ve Habibe Çifti Ziyaret Edildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Adem ve Habibe Devlez çifti, 71 yıllık evlilikleriyle örnek bir yaşam sürdürüyor. Bozüyük Kaymakamı ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü, çiftin evlilik sırlarını dinlemek için ziyarette bulundu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli Köyünde ikamet eden 90 yaşındaki Adem ve Habibe Devlez çifti 71 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar.

71 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Devlez çifti, 2025 Aile Yılı programı kapsamında Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdülkadir Taşletimur, tarafından ziyaret edildi. Ziyarette Devlez çiftiyle güzel ve tatlı bir sohbet gerçekleştirilirken uzun ve mutlu evliliğin sırları, karşılaşılan zorluklar ve çözüm yolları konusunda paylaşımlarda bulunuldu.

Adem ve Habibe Devlez çiftinin yaşamlarını kimseye muhtaç olmadan köyde sürdürdükleri ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda zaman zaman tek oğulları olan Abdullah beyden destek aldıkları kaydedildi. Adem beyin Kur'an kursu hocalığından emekli olduğu Habibe hanımın ise dikiş dikmeyi gençlik yıllarında annesinden öğrendiği ve her gördüğü elbiseyi anında dikebilen geçmişin usta terzilerden olduğu ifade edildi.

Kaymakam Adem Öztürk, Devlez çiftinin hoş sohbetine eşlik ederken kendilerine sağlıklı ve mutlu ömürler diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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