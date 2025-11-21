7. Uluslararası Maturidilik Sempozyumu Konya'da Gerçekleşti

Konya'da Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından 7. Uluslararası Maturidilik Sempozyumu düzenlendi. Programda konuşan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı içinde ilk yaptıkları işin ortak dili, alfabeyi harekete geçirmek olduğunu belirterek, "Ortak alfabe için çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Selçuk Üniversitesi tarafından İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda 21. Yüzyıl Türk Dünyası İdeallerinin İnşasında Hanefi-Maturidi ekolü konulu 7. Uluslararası Maturidilik Sempozyumu düzenlendi. Programda açılış konuşması yapan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Türk İslam medeniyeti tarih boyunca geniş bir coğrafyaya yön vermiş, adalet, ilim ve hikmeti merkeze alan güçlü bir düşünce geleneği ortaya koymuştur. Bu birikimin temelleri incelendiğinde Hanefi fıkıh ve Maturidi kelamının belirleyici bir konuma sahip olduğu görülmektedir. İlahiyat fakültemiz tarafından düzenlenen Uluslararası Maturidi Sempozyumu bilimsel çabaların en önemli örneklerinden biridir. 2018 yılında kurulmuş İmam Maturidi Uygulama ve Araştırma Merkezi ise çalışmaların kurumsal bir çatı altında daha sistematik bir şekilde yürütülmesine imkan sağlamaktadır. Bu sempozyumun ilmi birikimi ortaya çıkarmaya ve Maturidi geleneğinin günümüz meselelerine ışık tutan yönlerini daha görünür kılmaya vesile olacağına inanıyorum" dedi.

"Türk Devletleri, Maturidi çizgide şekillenen akıl, hikmet ve istişare geleneğinin bugünkü kurumsal yapısını temsil ediyor"

İmam Maturidi Hazretlerinin 90 yılın üzerinde bir hayat sürdüğünü belirten Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Semerkand'ın Maturi köyünde dünyaya geliyor ve orada insanlığa verdiği mesajlar, yöneticilere verdiği mesajlar bugün de tazeliğini, geçerliliğini koruyor. Konya'yla Semerkand'ın çok ortak özellikleri var. Konya, Mevlana'nın şehri ve Konya'da ilim irfan dünyasının, manevi hayatımızın bu topraklardan dünyanın her tarafına yayıldığı bir yer. Aynı şekilde Semerkand'ta, Buhara'da, buralarda Türk dünyasının manevi başkentidir, kültür başkentidir. Maturidi inancına göre, ekolüne göre Türk Devletleri aslında Maturidi çizgide şekillenen akıl, hikmet ve istişare geleneğinin bugünkü kurumsal yapısını temsil ediyor. Burada ne var? Tevhid, birlik, ortak tarihimiz, ortak kültürümüz, ortak dilimiz" ifadelerini kullandı.

"Ortak alfabe için çalışmalarımızı tamamladık"

Ortak tarih, ortak kültür ve ortak dil kültürünü oluşturmak istediklerini söyleyen Binali Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı içinde ilk yaptığımız iş ortak dili harekete geçirmek yani ortak alfabeyi harekete geçirmek. Ortak alfabe için çalışmalarımızı tamamladık. Teknik olarak bitirdik. Bundan sonrası artık her ülkenin siyasi olarak irade koyup hayata geçirmesine bağlı. Bu biraz zaman alacak. Mesela Özbekistan'da hem Kril kullanılıyor hem Latin alfabesi kullanılıyor. Mesela Azerbaycan'da sadece Latin harfleri kullanılıyor. Bu alfabe 34 harften teşekkül etmiş vaziyette. Bu 34 harf bir havuz. Ülkeler bunun üzerine çıkamaz ama daha azını veya tamamını kullanabilir. Biz alfabemizde bir değişiklik yok, 29 harf. Mesela Kazakistan 34'ünü birden kullanıyor. Başka ülkeler bazılarını kullanmıyor. Yani 24-34 arası bu şekilde bir alfabe şu anda ortak alfabe olarak kabul edildi" şeklinde konuştu.

"Tarihimizin köklerini, menşeini, nereden geldik, nereye gidiyoruz bunları iyi bileceğiz"

İkinci adımın ise ortak tarih çalışması olduğunu ifade eden Binali Yıldırım, "Bu ortak tarih çalışmasını da başlattık. Burada da Türk Akademisi var. Kazakistan'da kurulu ve Türkiye'den Türk Tarih Kurumu, diğer ülkelerden akademisyenler, hocalarımız, uzmanlar bir araya geldi, toplantılarını yaptılar. Ara ara toplantılarını tekrarlıyorlar. 2 yıllık bir süreleri var. Bu süre içerisinde ortak tarihte gerçekleşmiş olacak. Amacımız ne? Amacımız birlikteliğimizi daha da güçlendirmek. Tarihimizin köklerini, menşeini, nereden geldik, nereye gidiyoruz bunları iyi bileceğiz. Medeniyetimizin tabii akışını gözeten bir bütünleşme projeli olarak iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Barış, istikrar, akılcı diplomasi. Maturidi'nin akılcı, sükunetli, yapıcı yaklaşımı Türk Devletleri Teşkilatı diplomasisinde barışı ve istikrarı önceleyen temel bir rehberdir. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı şekli retorik üreten bir teşkilat değildir. Türk Devletleri Teşkilatı hem ekonomik olarak hem kültürel olarak hem ortak dil ve tarih olarak birbirimizle kaynaştığımız, kucaklaştığımız muazzam bir topluluktur" diye konuştu. - KONYA