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7. DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması Gaziantep'te Başladı

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 7. Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın final etabında inşa edilen çok katlı bina maketleri sarsma masasında test edildi. DASK Genel Müdürü Selva Eren, Kahramanmaraş depremlerinin ardından DASK'ın bilançosunu açıkladı.

'7. DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması', Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Yarışmanın final etabında inşa edilen çok katlı bina maketleri sarsma masasında test edildi. Yarışmada açıklamalar bulunan DASK Genel Müdürü Selva Eren, "Kahramanmaraş depremlerinde dosya sayısı 600 bin adet, ödeme miktarı ise 35 milyar TL'dir" dedi.

Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) koordinasyonunda bu yıl Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "7. Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması"nın maketlerin sarsıldığı final etabı yarışları yapıldı. Yarışmada takımların inşa ettikleri çok katlı bina maketleri "sarsma masası" üzerinde, üç farklı deprem etkisi altında test edildi, kazanan takımlar maket binaların yarışma kapsamında gösterdiği deprem performansına göre belirlendi.

"Kahramanmaraş depremlerinde dosya sayısı 600 bin adet, ödeme miktarı ise 35 milyar TL'dir"

Yarışmanın final etabında açıklamalarda bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından DASK bilançosunu açıklayan Türk Reasürans ve DASK Genel Müdürü Selva Eren, "DASK'ın teknolojik altyapısını yeniledik. DASK ana veri merkezini deprem riski düşük bir şekilde konumlandırma çalışmalarını tamamladık. Hasar yönetim sistemini güncelledik. İhbar sistemlerini günün şartlarına cevap verecek hıza ulaştırdık. Hasar tespit metodlarını kurumlar arası farklılıkları giderecek şekilde iyileştirdik. DASK'ın hasar ödeme kapasitesini 25 milyar TL'den 280 milyar TL seviyelerine çıkardık. Bu kapasite sayesinde bir yıl içinde meydana gelebilecek 2 ayrı deprem için aynı tutar 2 kez kullanılabilecek. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat depremleri nedeniyle büyük bir yıkım ve acı ile karşı karşıya kaldık. Bu büyük yıkımın ardından vatandaşlarımızın yanında olmak ve yaşanan acıları bir nebze hafifletebilmek adına her türlü imkanları seferber ettik. DASK'ın kurulduğu günden Kahramanmaraş depremlerine kadar ödeme yaptığı toplam dosya sayısı 114 bin ve ödediği toplam rakam 1,5 milyar TL idi. Yalnızca Kahramanmaraş depreminde ise dosya sayısı 600 bin adet, ödeme miktarı ise 35 milyar TL'dir" ifadelerini kullanarak düzenlenen yarışmanın öneminden ve gerekliliğinden bahsetti.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Gaziantep'te bu yarışmanın düzenlenmesinin önemine değinen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise "Ülkemizin bir deprem coğrafyasında konumlandığı bir gerçek. Dolayısıyla bizim ülke olarak depreme hazırlık ve dayanıklı bir ülke konumunda olmamız gerekiyor. Bu net ve açık. Bu nedenle 'sağlam binalar, güçlü yarınlar' mottosuyla üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen '7. DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması' Türkiye örnek olabilecek bir yarışma" diye konuştu.

İnşa edilen çok katlı bina maketleri sarsma masasında test edildi

Konuşmaların ardından takımların inşa ettiği çok katlı bina maketleri "sarsma masası" üzerinde, üç farklı deprem etkisi altında test edildi. Yarışmada kazanan takımların maket binaların yarışma kapsamında gösterdiği deprem performansına göre belirleneceği ve 7 Mart Perşembe günü düzenlenecek ödül töreni ile ödüllerinin takdim edileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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