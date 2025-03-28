61. Kütüphane Haftası'nda Öğrenciler Kütüphaneleri Keşfetti

61. Kütüphane Haftası'nda anaokulu, ilk ve ortaokulu öğrencileri, Sakarya Üniversitesi'nin kütüphanelerini keşfetti.

Sakarya'da eğitim gören anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Sakarya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Çocuk Kitaplığını ziyaret etti. Etkinlikte çocuklara kütüphane düzeni ve kitapların önemi hakkında bilgi verildi. Çocuklar kütüphane ortamını keşfederken, kitapları da inceleme fırsatı buldu. Kütüphane görevlileri öğrencilere, kütüphanede kitapları nasıl bulabileceklerini ve nasıl ödünç kitap alınabileceği gösterdi. Bu özel etkinlik, öğrencilerin kütüphane kullanımı konusunda farkındalıklarının artmasını sağladı. - SAKARYA