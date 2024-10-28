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6 Yaşındaki Hasan Cesur Gökçek'ten Matematikte Dikkat Çeken Başarı

6 Yaşındaki Hasan Cesur Gökçek'ten Matematikte Dikkat Çeken Başarı
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Antalya'da yaşayan 6 yaşındaki Hasan Cesur Gökçek, 4 basamaklı sayıları hesap makinesi olmadan toplayabiliyor. Matematik konusundaki yeteneğiyle dikkat çeken Gökçek, ailesi ve öğretmenleri tarafından destekleniyor.

Antalya'da ilkokula bu yıl başlayan 1. Sınıf öğrencisi Hasan Cesur Gökçek 4 basamaklı sayıları hesap makinesi kullanmadan toplayabiliyor.

Antalya'da yaşayan 6 yaşındaki Hasan Cesur Gökçek, matematik zekasıyla dikkat çekiyor. 2 yıl önce yolda gördüğü araç plakalarını toplamaya başlayan Gökçek, dört basamaklı sayıları topluyor, toplama işlemi üzerinden sorulan çarpma işlemlerini yapıyor. Toplama işlemlerine hızlıca cevap veren Gökçek, Muratpaşa ilçesinde bulunan bir devlet okuluna gidiyor. Babası Vedat Gökçek, sadece anaokuluna giderken 1'den 9'a kadar yazmayı öğrenme konusunda destek olduklarını belirterek, Hasan Cesur'un yeteneğini ilk olarak diş hekiminin fark ettiğini kaydetti.

"Akdeniz Üniversitesi Çocuk Üniversitesi'nde eğitim görmesini arzuluyoruz"

Oğlu Cesur Gökçek'i farklı denemelerle test ettiklerini ve her seferinde hatasız cevap verdiğini kaydeden Vedat Gökçek, "Bu olayı fark ettiğimizde 5 yaşına girmek üzereydi. İlk defa araba plakası okuyarak başladı, dört basamaklı araba plakalarını okuyordu. Daha sonra diş hekimimiz fark etti, çok fazla çocukla karşılaştığını fakat durumun Cesur'da biraz daha farklı olduğunu söyledi. Kontrole gelen çocuklara göre çok farklı hareket ettiğini ifade etti. Daha sonra kendisini geliştirdi, dört basamaklı sayılarla rahat rahat işlem yapıyor. Profesör bir tanıdığımız ziyarete geldi, bizden farklı bir yaklaşımla Cesur ile ilgilendi, o da zeka seviyesinin yüksek olduğunu belirtti. İlkokul 3. ve 4. Sınıfa giden kuzenleriyle bir araya geldiğinde de deneme yaptım, onlar sorduğum sorular karşısında yanıtsız kalırken, Cesur hemen cevap veriyor. Bu şekilde bir keşfimiz oldu. Vatanımıza milletimize hayırlı bir evlat olmasını diliyorum. Kısmet olursa özel okul ya da Akdeniz Üniversitesi Çocuk Üniversitesi'nde eğitim görmesini arzuluyoruz" şeklinde konuştu.

"İşlemleri yaptıkça kendimi iyi hissediyorum"

6 yaşındaki Hasan Cesur Gökçek de bu yeteneğinin kendisine farklı gelmediğini, arkadaşlarına işlemleri nasıl yapılacağını gösterdiğini ama ilgilenmediklerini aktardı. Sorulan matematik işlemlerinde heyecanlanan ve kendisine zor sorular sorulmasını isteyen Cesur Gökçek, "İşlemleri yaptıkça kendimi iyi hissediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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