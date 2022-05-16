6. Uluslararası Türkiye Mozaik Korpusu Mudanya Sempozyumu Sona Erdi - Haberler

MUDANYA, BURSA (ANKA) -

Türkiye'den 37, yurtdışından 27 bilim insanının Antik ve Ortaçağ mozaik araştırmaları, mozaik koruma uygulamaları ve önerileri, modern mozaik uygulamalarıyla ilgili 11 oturumda 42 sunum yaptığı ve üç gün süren 6. Uluslararası Türkiye Mozaik Korpusu Mudanya Sempozyumu sona erdi.

Myrleia Antik Kenti'nde 3. yüzyıla tarihlenen mozaiklerle dikkati çeken Mudanya'nın ev sahipliğini yaptığı 6. Uluslararası Türkiye Mozaik Korpusu Sempozyumu sona erdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümü koordinesinde, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Mudanya Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen sempozyum Türkiye ve dünyadan bilim insanlarını Mudanya'da buluşturdu.

11 OTURUMDA 42 BİLDİRİ

Türkiye'den 37, yurtdışından 27 bilim insanı, Antik ve Ortaçağ mozaik araştırmaları, mozaik koruma uygulamaları ve önerileri, modern mozaik uygulamalarıyla ilgili 11 oturumda 42 bildiri sundu. Sempozyum kapsamında akademisyenler, Myrleia'dan Mudanya isimli serginin açılışına katıldı, Girit ve Tirilye'yi ziyaret etti.

2 BİN 700 YILLIK MOZİKLER İNCELENDİ

Sempozyum katılımcıları daha sonra Mudanya'nın ilk kurulduğu yer olan 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mozaikleri inceledi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, tarihi ve kültürel mirasın, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir hazine olduğu gerçeğinden hareketle Mudanya'nın tarihi ve kültürel değerini tüm insanlığa sunma hedefine katkılarından dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.