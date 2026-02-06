Haberler

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler Bayburt'ta dualarla anıldı

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler Bayburt'ta dualarla anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar, asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde Bayburt'ta dualarla anıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar, asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde Bayburt'ta dualarla anıldı.

Anma etkinlikleri kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Bayburt Kızılay Şubesi iş birliğiyle Ulu Camii'nde program düzenlendi. Cuma namazı öncesi mevlit okundu, depremde yaşamını yitirenler için dualar edildi.

Programa katılan vatandaşlar, okunan mevlidin ardından hep birlikte ellerini semaya açarak deprem şehitleri için dua etti. Kızılay gönüllüleri ile AFAD personelleri tarafından namaz sonrası vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında

Operasyon sırası onlara geldi! Teker teker gözaltına alındılar
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti

Açık itiraf! 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir