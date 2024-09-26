6. Bandırma Kitap Günleri 'Nazım Hikmet' Temasıyla Devam Ediyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bu yıl altıncısı düzenlenen Bandırma Kitap Günleri, "Nazım Hikmet" temasıyla büyük bir ilgiyle devam ediyor. Etkinlik, 30'dan fazla yazarı ve 55 yayıneviyle Bandırmalı kitapseverlerle buluşturuyor.

Yazar söyleşilerinin yanı sıra sergi ve konserlerin de yer aldığı etkinlik, binlerce ziyaretçiyi Bandırma Cumhuriyet Meydanı'na çekiyor.

6. Bandırma Kitap Günleri'nin ilk günlerinde, Ahmet Ümit ve Buket Uzuner gibi ünlü yazarlar Bandırma'da kitapseverlerle buluştu. Son olarak da, Nazım Hikmet'in hayatı ve eserlerini ele alan konuşma ve şiir okumalarıyla Sunay Akın ve Şükrü Erbaş sahneye çıktı.

5. gün sahneye çıkan usta şair Şükrü Erbaş, konuştuğumuz dilin en önemli sacayaklarının Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal ve 20. yüzyıldan Nazım Hikmet olduğunu vurguladı. Yeni şiir dosyasından da okumalar yapan Erbaş, yalnızlıktan, aşktan ve özgürlükten bahsetti; dünya görüşüne ve gözlemlediği sorunlara dair yorumlarda bulundu. İnsanın olup biten her şeyden herkese karşı sorumlu olduğunu söyleyen Erbaş, masalların ve halk hikayelerinin de katkılarıyla mazlum kim olursa onun yanında yer almayı öğrendiğini ve hayatının bu temel üzerinde şekillendiğini ve yazdığını belirtti. 5. günün bir diğer konuğu olan yazar Dilek Cesur ise yazarlık yolculuğundan ve kitaplarından bahsetti. Çocuklarımızı ve kendimizi sınırlamamamız gerektiğini belirterek, en zor anlarda bile umutlu olmamız gerektiğini ve bu ülkenin mutlu insanlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

29 Eylül'e kadar sürecek olan etkinlik, Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda kitapseverleri ve Nazım Hikmet sevdalılarını bekliyor. - BALIKESİR