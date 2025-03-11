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58 Yıl Sonra Hayatlarını Kaybettiler: Kulu'dan İsveç'e Giden Yaşlı Çiftin Dramı

58 Yıl Sonra Hayatlarını Kaybettiler: Kulu'dan İsveç'e Giden Yaşlı Çiftin Dramı
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Konya'nın Kulu ilçesinden 58 yıl önce İsveç'e göç eden Hüsamettin ve Yaşar Ünlü çifti, 12 saat arayla hayatını kaybetti. Cenazeleri Konya'ya getirilerek aile kabristanına defnedildi.

Konya'nın Kulu ilçesinden 58 yıl önce İsveç'e giden yaşlı çift, 12 saat arayla hayatını kaybetti.

Kulu ilçesi Değirmenözü Mahallesinde yaşayan Hüsamettin Ünlü (87) ile eşi Yaşar Ünlü (87), 1967 yılında İsveç'e göç etti. İlçeden İsveç'e ilk gidenler arasında yer alan Ünlü çifti, 87 yaşında 12 saat arayla hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin cenazeleri İsveç'ten havayoluyla Konya'ya, ardından Kulu'ya getirildi. Hüsamettin ve Yaşar Ünü için Kulu Merkez Camisinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından yaşlı çiftin cenazesi Merkez Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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