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57 Yıldır Berberlik Yapıyor: Gençler Bu Mesleğe İlgisiz

57 Yıldır Berberlik Yapıyor: Gençler Bu Mesleğe İlgisiz
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Manisa'nın Demirci ilçesinde 69 yaşındaki berber Hasan Erşahin, 12 yaşında başladığı berberlik mesleğini 57 yıldır sürdürüyor. Gençlerin bu mesleğe heves etmemesinden üzüntü duyduğunu belirten Erşahin, mesleğin geçmişteki zorluklarını ve günümüzdeki kolaylıklarını paylaşıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde berber Hasan Erşahin ilerlemiş yaşına rağmen 12 yaşında başladığı berberlik mesleğini 57 yıldır sürdürüyor.

12 yaşında başladığı berberlik mesleğini 57 yıldır sürdüren 69 yaşındaki Berber Hasan Erşahin, 1979 yılında kendisine ait açtığı Camiatik Mahallesi'ndeki küçük dükkanında tek başına yıllardır çalışıyor. Her sabah erkenden dükkanını açan Hasan Erşahin, günlük rutin temizliğini yaptıktan sonra müşterilerini bekliyor. İlerlemiş yaşına rağmen hiç vazgeçemediği makas ve tarağı ile müşterilerini saç ve sakal tıraşını özenle yapan berber Hasan Erşahin'in en büyük üzüntüsü ise gençlerin bu mesleğe heves etmiyor olması.

Mesleğe 12 yaşında ustası Berber Mehmet Taşlı'dan öğrendiğini söyleyen Hasan Erşahin, "İlkokulu bitirdikten sonra rahmetli babam beni berber çıraklığına verdi. 4 yıl çıraklık yaptım. Sonra askere gidene kadar da kalfa olarak çalıştım. Askerliğimi yaptıktan sonra 1979 yılında kendi dükkanımı açtım. Berberliği ilk öğreninceye kadar zorluğu var. Öğrendikten sonara güzel bir meslek. Ben berberlik mesleği sayesinde çok çevre edindim. Mesleğimle yaşıt müşterilerim var. 46 yıldır aynı müşterilerim gelir. Eskisi gibi çırak yetişmiyor. Yetiştirdiğim çıraklar bu mesleği yapmadı. Şimdiki gelen çıraklar bana 'mesleği öğret' demiyor, 'kaç para vereceksin' diyor. Meslek öğrenme hevesi yok şimdiki gençlerde. Bizim zamanımızda babam çıraklığa verdiği zaman ustamıza 'eti senin kemiği benim' diye verirdi. Ustamın yanında meslek öğrenirdik. Para verirse verirdi, vermezse de çalışmaya devam ederdik. Eski yıllarda elektrikli tıraş makineleri yoktu. El kuvveti ile yapılan makineler vardı. Elektrikli makineler çıkınca bileklerimiz yorulmadan tıraş yapıyoruz. Sakal tıraşında da usturalar vardı. Kayışla bilenir tıraşlar öyle yapılırdı. Sonralarda ise jiletli modelleri çıktı" dedi.

Eski yıllara göre berberlik mesleğini daha kolay olduğunu söyleyen berber Hasan Erşahin, "Çıraklık yıllarımızda giderler yoktu. Musluğun giderinin altına teneke koyardık. Tıraş suları dolunca gider dökerdik. Bayram zamanı gelince arife günleri sabahlara kadar çalışırdık. Bayram namazına iş yerimizden giderdik. Şimdi bayram arifelerinde akşam namazı sonrası kapatıyoruz. Mesleğimi yıllardır severek yapıyorum. Sağlığım müsaade ettiği sürece devam edeceğim. Anne babalar okuyamayan çocukları, mesleğe hevesli çocukları çıraklığa versinler. Berberlik de bir meslek, bir okul bu meslek gibi başka meslekleri öğretsinler. Berberlik eskisine göre şu an çok iyi ve güzel" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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