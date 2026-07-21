Haberler

530 yıllık gelenek yerin 150 metre altında yaşatıldı

530 yıllık gelenek yerin 150 metre altında yaşatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'da 530 yıllık vakıf geleneği kapsamında 41 çocuk, Hititlerden kalma 150 metre derinlikteki tuz mağarasında düzenlenen şölende sünnet ettirildi. Çocuklar mağarada eğlenirken aileler de mutluluklarını dile getirdi.

Çankırı'da 530 yıllık vakıf geleneği yaşatılarak toplu sünnet ettirilen 41 çocuk, Hititler'den kalma, yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında düzenlenen şölende unutulmaz bir gün yaşadı.

Çankırı'da, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen şölende 41 çocuk sünnet oldu. Sünnet edilen çocuklar Hititler'den kalma, yerin 150 metre altındaki 'yeraltı tuz şehri' diye adlandırılan tuz mağarasını ziyaret etti. Burada çocuklar mağarayı ve keloğlanın eşeğini yakından tanıdı. Şölende gönüllerince eğlenen çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Çocuklar yerin 150 metre altında bulunan mağarada çok eğlendiklerini ifade etti.

Çocuğunu sünnet ettiren Seher Özçelik, "Yerin 150 metre altında sünnet şöleni kutluyoruz. Burası çok güzel. Çok eğleniyoruz, mutluyuz" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası Murat Bakan, CHP'den istifa etti

Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk vekil istifası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Süper Lig'de bu sezon uygulanacak devrim niteliğinde yeni kurallar

İşte Süper Lig'de uygulanacak devrim niteliğinde yeni kurallar
Avrupa kadrosu bildirildi! Beşiktaş'ta Trossard kararı

Beşiktaş taraftarını üzen gelişme!
Paredes işte şimdi yandı! FIFA'dan soruşturma

Başı büyük belada! Bu canice hareketinin bedelini fena ödeyecek
Umut Altaş'ın eski patronu JASAT'a anlattı! Eski valiyle ilgili vahim iddia

Umut Altaş'ın eski patronu JASAT'a anlattı! Eski valiyle ilgili vahim iddia
e-Devlet'te en çok kullanılan hizmet belli oldu

e-Devlet'teki bu hizmete akın var! Milyonlar aynı ekrana koşuyor
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

Yarı çıplak paylaşım yaptı! Cinsiyet değiştiren Rüzgar'ın son hali
Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku

Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku