53 yıl önce şehit düşen Ali Toprakoğlu mezarı başında anıldı

KASTAMONU (İHA) - 53 yıl önce Mardin sınır karakolunda şehit edilen Ali Toprakoğlu Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Mardin sınır karakolunda 53 yıl önce, kaçakçılar tarafından şehit düşürülen Tosya Şehitliğinde bulunan kabri başında anıldı. Düzenlenen anma programına Tosya Kaymakamı Ahmet Ferhat Özen, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve Toprakoğlu'nun yakınları katıldı.

Anma programında konuşan Tosya kaymakamı Özen, "Bizler bugün burada bundan 53 yıl önce sınır karakolunda kaçakçılar tarafından şehir edilen Ali Toprakoğlu'nu anmak için bir araya geldik. Değil 53 yıl, 500 yıl geçse de biz şehidimizi unutmayacağız. Siz şehit yakınları bizlere onların bir emanetisiniz" dedi.

Şehit Ali Toprakoğlu'nun kardeşi ise şehit haberini aldıklarını günü anlatarak, "Bir akşam üstü evde oturuyorduk. Kapı çalındı, ben kalktım kapıyı açtım. Karşımda bir jandarma duruyordu. Şaşırdın ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilemedim. Jandarma bana 'Hamdi Toprakoğlu evde mi' diye sordu. Bende hemen içeri girerek baba kapıda jandarma var seni soruyor dedim. Jandarma geldiği haberini mutfakta duyan annem elindeki tabakları yere atarak 'oğlum Ali şehit oldu' diye bağırdı. Annemin o an içine doğmuş. Babam dışarı jandarmanın yanına çıktı. Jandarma babama 'amca yarın bir karakola gelir misin' dedi. Babam üç gün arka arkaya karakola gitti. Fakat jandarma babama 'oğlun şehit oldu' diyememiş. Babam tekrar gittiğinde komutan 'Hamdi amca sana sevineceğin ve de üzüleceğin bir haberimiz var .Oğlun Ali Şehit oldu' demiş. Babam önce çok sevinmiş ama daha sonra çarşıya geldiği zaman şehit haberi sevinci bir anda evlat acısına dönmüş ve olduğu yerde düşüp bayılmış. O günleri hiç unutamayız. Bugün bile her şehit haberinde içimiz yanar ve ağlarız" diye konuştu. - KASTAMONU