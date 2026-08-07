iGeo 2026 İstanbul'da Düzenlenecek

(İSTANBUL) – Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı (iGeo 2026), 11-17 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Organizasyona 50 ülkeden 200'ü aşkın öğrenci ile 100'den fazla akademisyen katılacak. Olimpiyat öncesinde düzenlenen basın toplantısında organizasyonun programı ve bilimsel içeriğine ilişkin bilgi verildi

22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı (iGeo 2026) öncesinde düzenlenen basın toplantısı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, 11-17 Ağustos tarihleri arasında yapılacak organizasyonun kapsamı ve programına ilişkin bilgi verildi.

Bu yıl düzenlenecek olimpiyata 50 ülkeden 16-19 yaş grubunda 200'ü aşkın öğrenci ile 100'den fazla akademisyen ve takım liderinin katılması bekleniyor. Aynı tarihlerde gerçekleştirilecek Uluslararası Coğrafya Birliği (IGU) Bölgesel Konferansı kapsamında da çok sayıda akademisyen İstanbul'da bir araya gelecek.

Toplantının açılışında konuşan Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, coğrafyanın iklim değişikliği, afet yönetimi, göç, kentleşme ve sürdürülebilir kalkınma gibi birçok alanda önem taşıyan bir bilim dalı olduğunu söyledi. Türkiye'nin organizasyona ev sahipliği yapmasının uluslararası akademik iş birlikleri açısından önemli olduğunu belirten Gönençgil, olimpiyatın farklı ülkelerden öğrencileri ve akademisyenleri bir araya getireceğini ifade etti.

Olimpiyatın teknik yapısına ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Kaan Kapan ise yarışmacıların yazılı sınav, multimedya testi ve saha çalışmasından oluşan üç aşamalı değerlendirme sürecine katılacağını söyledi. Kapan, saha çalışmalarının İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleştirileceğini belirterek, öğrencilerin teorik bilgilerinin yanı sıra gözlem, analiz ve problem çözme becerilerinin de değerlendirileceğini kaydetti.

Doç. Dr. Atilla Karataş da organizasyonun uluslararası coğrafya eğitimi açısından önemli bir buluşma olduğunu belirterek, etkinliğin farklı ülkelerden akademisyenler ile öğrenciler arasında bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sunacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA