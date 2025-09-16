5. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Sona Erdi

(İZMİR) - 5. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, Fransız Kültür Merkezi'nde sona erdi. Fransız yönetmen Gregory Magne'ın 'Müzisyenler' filmi iki ödül kazanırken, Onur Ödülü Yeni Türkü'nün kurucuları Derya Köroğlu ve Selim Atakan'a takdim edildi.

5. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, Fransız Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sona erdi.

Sunuculuğunu Meltem Cumbul'un yaptığı gecede konuşan Festival Direktörü Vecdi Sayar, İzmir seyircisinin giderek festival kültürüne alıştığını belirterek, "Zor koşullara rağmen inatla devam ediyoruz. Salonlarımız doldu, bu bizim için büyük mutluluk" dedi. Uluslararası jüri başkanı yönetmen Ömer Vargı ise sinemanın geleceğinin tartışıldığı bir dönemde festivalin umut verici olduğunu söyledi.

Festivalin Onur Ödülü, Yeni Türkü grubunun kurucularından Derya Köroğlu ve Selim Atakan'a sunuldu. Yıllar sonra aynı sahnede bir araya gelen sanatçılar, ödüllerini birlikte aldıktan sonra izleyicilere kısa bir dinleti sundu. Bu özel an, salonda duygusal bir atmosfer yaratarak güçlü alkışlarla karşılandı.

En İyi Film "Müzisyenler"

Onur Ödülü'nün ardından, tören televizyon dizileri, ilk filmler ve "Sinemamızın Müziği" bölümlerindeki ödüllerle devam etti. Jüri değerlendirmesi sonucu, Fransız yapımı 'Müzisyenler' En İyi Film ödülüne layık görülürken, İrlanda-Birleşik Krallık ortak yapımı 'Kneecap' En İyi Müzik, Alman yapımı 'Köln 75' ise Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. 'Müzisyenler', aynı zamanda İzleyici Jürisinin de ödülünü alarak geceden iki ödül alan film oldu.

Dizi ve film müzikleri ödülleri

TV Dizileri Müzikleri dalında Jüri Özel Ödülü Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin müzikleriyle Seltaç Özgümüş ve Çağlar Fazlıdağ'a, En İyi Müzik Ödülü ise Eşref Rüya dizisiyle Aytolun Yarmucu'ya verildi.

Gençlik jürisinin seçtiği "İlk Filmler – İlk Heyecanlar" bölümünde En İyi İlk Film Ödülü, Yurt filmiyle yönetmen Nehir Tuna'nın oldu. "Sinemamızın Müziği" dalında Jüri Özel Ödülü Yeni Şafak Solarken filmiyle Gürcan Keltek ve Murat Gültekin'e, En İyi Müzik Ödülü ise Gecenin Kıyısı filmiyle Ozan Tekin'e takdim edildi.

Tören, ödül sahipleri ve jüri üyelerinin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.