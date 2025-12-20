Bir ömürlük eğitimin son zili: 46 yıllık öğretmenlik yolculuğuna alkışlarla veda

Bolu'da eğitime adadığı 46 yıllık öğretmenlik yolculuğunu tamamlayan Abdullah Aytar, son dersini verdikten sonra öğrencilerinin oluşturduğu alkış koridorundan geçerken duygu dolu anlar yaşadı, veda töreni okulda unutulmaz izler bıraktı.

Bolu Sakarya İlkokulu'nda görev yapan ve meslek hayatını eğitime adamış sınıf öğretmeni Abdullah Aytar, 46 yıllık öğretmenlik serüvenini anlamlı ve duygusal bir veda programıyla noktaladı. Yıllar boyunca binlerce öğrencinin hayatına dokunan Aytar'ın emekliliği dolayısıyla okulda özel bir tören düzenlendi. Okul yönetimi ve öğrenciler tarafından gizlice hazırlanan sürpriz program, Abdullah Aytar'ın son dersine girmesiyle başladı. Son ders zilinin çalmasının ardından veda için okul müdürünün odasına giden Aytar, kısa süre sonra okul koridorunda kendisi için oluşturulan alkış koridoru ile karşılaştı. Öğrencilerin coşkulu alkışları ve sevgi gösterileri eşliğinde ilerleyen deneyimli öğretmen, bu anlamlı anlar karşısında duygularına hakim olmakta zorlandı.

Veda programı sırasında duygusal anlar yaşanırken, hoparlörlerden çalınan "Hatıran Yeter" şarkısı törene ayrı bir anlam kattı. Öğrencilerin hep bir ağızdan attığı "Abdullah öğretmen" sloganları ise okulun koridorlarında yankılandı. Öğrenciler, öğretmenlerine duydukları sevgi ve minneti alkışlar ve tezahüratlarla dile getirdi. - BOLU