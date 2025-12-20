Haberler

Bir ömürlük eğitimin son zili: 46 yıllık öğretmenlik yolculuğuna alkışlarla veda

Bir ömürlük eğitimin son zili: 46 yıllık öğretmenlik yolculuğuna alkışlarla veda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Sakarya İlkokulu'nda 46 yılını eğitime adamış öğretmen Abdullah Aytar, son dersinin ardından öğrencileri tarafından hazırlanmış sürpriz bir veda töreniyle emekli oldu. Alkış koridorunda duygu dolu anlar yaşandı.

Bolu'da eğitime adadığı 46 yıllık öğretmenlik yolculuğunu tamamlayan Abdullah Aytar, son dersini verdikten sonra öğrencilerinin oluşturduğu alkış koridorundan geçerken duygu dolu anlar yaşadı, veda töreni okulda unutulmaz izler bıraktı.

Bolu Sakarya İlkokulu'nda görev yapan ve meslek hayatını eğitime adamış sınıf öğretmeni Abdullah Aytar, 46 yıllık öğretmenlik serüvenini anlamlı ve duygusal bir veda programıyla noktaladı. Yıllar boyunca binlerce öğrencinin hayatına dokunan Aytar'ın emekliliği dolayısıyla okulda özel bir tören düzenlendi. Okul yönetimi ve öğrenciler tarafından gizlice hazırlanan sürpriz program, Abdullah Aytar'ın son dersine girmesiyle başladı. Son ders zilinin çalmasının ardından veda için okul müdürünün odasına giden Aytar, kısa süre sonra okul koridorunda kendisi için oluşturulan alkış koridoru ile karşılaştı. Öğrencilerin coşkulu alkışları ve sevgi gösterileri eşliğinde ilerleyen deneyimli öğretmen, bu anlamlı anlar karşısında duygularına hakim olmakta zorlandı.

Veda programı sırasında duygusal anlar yaşanırken, hoparlörlerden çalınan "Hatıran Yeter" şarkısı törene ayrı bir anlam kattı. Öğrencilerin hep bir ağızdan attığı "Abdullah öğretmen" sloganları ise okulun koridorlarında yankılandı. Öğrenciler, öğretmenlerine duydukları sevgi ve minneti alkışlar ve tezahüratlarla dile getirdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
title