Mesleğine olan ciddiyetini kaybetmeyen berber, yaz kış demeden müşterilerini takım elbiseyle tıraş ediyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 46 yıldır berberlik yapan Selahattin Aslan, son 5 yıldır yaz kış demeden müşterilerine olan saygısından dolayı takım elbiseyle tıraş ediyor.

Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki berber Selahattin Aslan, 10 yaşındayken çırak olarak başladığı berberlik mesleğini 46 yıldır sürdürüyor. Berberliği 1979 yılından bu güne ilk günkü aşkla sürdüren Aslan, ilk yıllarda ustura, el makinesi ve makasla çalışırken yıllar geçtikten sonra iş yerinde protez saçtan cilt bakımına kadar hizmet vererek işini hevesle yapıyor. Şehirdeki meslektaşlarından farklı bir ilke edinen Aslan, müşterilerine olan saygısından dolayı yıllardır müşterilerini takım elbiseyle tıraş ediyor. Berberliği 46 yıldır severek yapan Aslan'ın takım elbiseyle yaptığı tıraşa müşterileri ilk başta şaşırsalar da yıllar geçtikçe alıştılar.

"Kendime ve müşterime saygımdan o günden beri 5 yıldır takım elbiseyle çalışıyorum"

Müşterilerini yıllardan beri takım elbiseyle karşılayıp tıraş ettiğini ifade eden Selahattin Aslan, "Ben 1979'dan beri bu erkek berberliğini yapmaktayım. Mesleğe ilk başladığım yıllarda bir ustura, o zamanlarda jilet yoktu. O zamanlarda el makinesi, makas ve tarakla biz bu işi yürütürdük. O günden bu yana da Reyhanlı'ya hep yeniliklerle geldik. Çok şükür şu anda iş yerimizde; protez saç, lazer epilasyon, cilt bakım, hacamat ve erkek adına ne düşünüyorsan hepsi mevcut var. Berber mesleğinde 46 yılı bitirip 47'nci yıla gireceğim. Ben normalde giyinmeyi ve gezmeyi seven biriyim. Son 5 yıldır kendime ilke edindim. Kendime ve müşterime saygımdan dolayı o günden beri 5 yıldır takım elbiseyle çalışıyorum. Tabii şaşıranlar ve tuhafına gidenler de var. Yaz ve kış her zaman takım elbiseli olduğum için 'seni rahatsız etmiyor mu' diyenler de var ama ben kendimi rahat hissediyorum" dedi.

"Çocuklar ağlamasınlar diye ben de o tıraş koltuğu yerine araba koltuğu aldım ve o araba içerisinde çocukları tıraş ediyorum"

Çocuklar tıraş olurken ağlamasın diye arabalı tıraş koltuğu kullandığını ifade eden Selahattin Aslan, "Arkamızda da gördüğünüz gibi çocuklar tıraşa geliyor. Çocuklar tıraşda biliyorsunuz ki hep ağlarlar. Çocuklar ağlamasınlar diye ben de o tıraş koltuğunu yerine araba koltuğu aldım, araba içerisinde çocukları tıraş ediyorum. O şekilde daha ağlamıyorlar. İstedikleri modeller daha net çıkıyor ve daha güzel oluyor. Bu mesleği 46 yıldır bu mesleği yapmaktayım, işimi severek yapıyorum. Ben çocuk yaşta bu mesleğe başladığımda, mesleği sevdiğimden dolayı biran önce adapte oldum. Kendimi bu mesleğe alıştırdım ve o gündür bu gündür devam ediyorum. Allah izin verirse ömrümün sonuna kadar bu şekilde çalışacağım. İstiyorum ki meslektaşlarım işlerini severek yapsınlar ve bu mesleği öldürmesinler" ifadelerini kullandı. - HATAY

