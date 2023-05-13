- 43 yıldır engelli oğluna bakan annenin isteğini Başkan Zolan gerçekleştirdi

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde hayatını adadığı bedensel ve zihinsel engelli oğlunu 43 yıldır bebek gibi bakarak büyüten annenin yatak isteği, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatıyla gerçekleşti.

Çivril ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki 5 çocuk annesi Eşe Eren, hayatını doğum sırasında yaşadığı zorluk sonrası engelli dünyaya gelen ve yatalak olarak yaşamını sürdüren oğlu Serdar Eren'e adadı. 43 yıldır oğluna bebek gibi bakan anne Eşe Eren'in yaptığı fedakarlık, İhlas Haber Ajansı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Anne Eşe Eren'in kalplere dokunan örnek yaşam hikayesinden etkilenen vatandaşların yanı sıra kamu kurumları da aileye yardım edebilmek için seferber oldu.

Fedakar anne Eşe Eren'in en büyük hayallerinden birisinin engelli oğlunun rahat edebileceği bir yatak olduğunu öğrenen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın aileye ulaşılması talimatı üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Eren ailesini ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi Sorumlusu Şükran Atmaz ve ekipler, burada aileyi dinleyerek dertlerine ortak oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi görevlileri, ailenin ihtiyacı olan hasta yatağını teslim ederek yüzlerinin gülmesini sağladı.

Anne Eşe Eren, Başkan Zolan'a teşekkür ederek, çocuğunun daha rahat bir şekilde uyuyacağını söyledi.