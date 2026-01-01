Emekliye ayrılan 42 yıllık öğretmene duygusal veda

Samsun'da bir ortaokulda görev yapan 42 yıllık Türkçe öğretmeni, öğrencilerinin alkışları eşliğinde uğurlandı. Okul koridorunda sıralanan onlarca öğrenci, öğretmenlerine unutulmaz bir veda yaşattı.

Atakum ilçesinde bulunan Denizevleri Ortaokulunda görev yapan Türkçe öğretmeni Mustafa Öztürk (65) yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı. Birçok okul müdürüyle çalışan ve okulun en kıdemli öğretmenlerden biri olan Öztürk için öğrenciler ve öğretmen arkadaşları tarafından anlamlı bir veda töreni yapıldı. Son ders gününde okul koridoruna çıkan Mustafa Öztürk, kendisi için hazırlanan sürprizle büyük bir duygu yoğunluğu yaşadı. Koridorda alkışlarla sıralanan öğrenciler arasında yürüyen tecrübeli öğretmen duygulandı. Öğrenciler ise öğretmenlerine çiçekler ve pasta takdim ederek teşekkür etti.

Okul Müdürü Özkan Yamaç, öğretmene hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Öğretmen Mustafa Öztürk ise "Öğretmenlik mesleğinden ayrılmak zorunda kalıyorum. İçimde buruk bir sevinç var. Bir tarafım yaslı bir tarafım sevinçli. Her başlangıcın bir sonu var. Devletimize hizmet ettik. Vicdanen rahatım. Mesleğimi adaletli yaptığıma inanıyorum" dedi. - SAMSUN