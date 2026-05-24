42 yıl sonra aynı sırada buluştular

Yunusemre Ticaret Meslek Lisesi mezunları, yıllar sonra öğrencilerle aynı sınıfta buluşarak hem hatıralarını tazeledi hem de gençlere ilham verdi. "İz Bırakan Mezunlar" panelinde duygu dolu anlar yaşandı.

Yunusemre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Yunusemre Gençlik Şöleni kapsamında gerçekleştirilen "İz Bırakan Mezunlar" paneli, duygu dolu anlara sahne oldu.

Panele, lise eğitimlerini dönemin Ticaret Meslek Lisesi'nde tamamlayan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kadri Arslan ile Ahmet Uysal katıldı. Yıllar sonra mezun oldukları okulda öğrencilerle bir araya gelen ikili, aynı sıralarda yeniden buluşarak nostaljik anlar yaşadı.

Panele genç mezun gazeteci muhabir Melis Bayram da konuk olarak katıldı. Programda konuşan mezunlar, öğrencilik yıllarına dair hatıralarını paylaşırken, gençlere eğitim ve meslek hayatına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

42 yıl sonra aynı sınıfta yeniden bir araya gelen Kadri Arslan ve Ahmet Uysal, lise yıllarında birlikte oturdukları sıraya tekrar oturarak geçmişi yad etti. Panelde konuşan Kadri Arslan, mezuniyetin ardından geçen yıllara rağmen dostluklarını hiç kaybetmediklerini belirterek Ahmet Uysal ile bağlarını hiçbir zaman koparmadıklarını ifade etti.

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Uysal ise yıllar sonra eğitim aldığı okulda bulunmanın kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "Okul sıralarına yeniden dönmek tarifsiz bir duygu" dedi.

Okul Müdürü Sayim Can da "İz Bırakan Mezunlar" paneliyle öğrencileri farklı meslek gruplarında başarı elde etmiş mezunlarla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Can, etkinliğin gelecek yıllarda da devam edeceğini kaydetti. - MANİSA

