Osmaniye'de 47 yıllık berberin 41 yıllık bisiklet sevdası

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 58 yaşındaki Ertuğrul Gül, 17 yaşında satın aldığı bisikletine 41 yıldır gözü gibi bakıyor. Yıllarca ne otomobil ne de motosiklet alan Gül, hayatını iki teker üzerinde sürdürmeye devam ediyor.

Bahçe ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki erkek kuaförü Ertuğrul Gül, 47 yıldır sürdürdüğü mesleğinin ilk yıllarında kazandığı parayla aldığı bisikletine 41 yıldır gözü gibi bakıyor. Henüz 11 yaşında çırak olarak başladığı erkek kuaförlüğü mesleğinde yarım asra yaklaşan Gül, yıllar içinde kazandığı emeğin ilk meyvesi olan bisikletinden hiç vazgeçmedi. 17 yaşındayken kendi kazancıyla aldığı bisikletinin faturasını bile saklayan ve her yere bisikleti ile giden Gül, bugüne kadar otomobil ya da motosiklet sahibi olmadı.

Bisikletine gözü gibi baktığını ve her yere onunla gittiğini söyleyen Ertuğrul Gül, "79 yılından beri erkek kuaförü olarak berberlik yapmaktayım. 1985'te aldığım Bisan marka bisikleti 41 yıldan beri hala kullanmaktayım. Herhangi bir kaza falan yapmadım çok şükür. O günden beri kız gibi saklıyorum, kız gibi bakıyorum. İlk aşkım desem doğrudur yani. Herhangi bir kazam falan yok, herhangi bir şeye de bulaşmadık. O günden beri biniyorum, her türlü işime, sağa sola gezmeye onunla gidiyorum. Çok şükür. Böyle bakıyorum, faturası da duruyor. 41 yıldan beri faturasını da saklıyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
