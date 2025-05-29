4 Yaşındaki Enes Çelebi Kamyonetin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

4 Yaşındaki Enes Çelebi Kamyonetin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Enes Çelebi, hastanede hayatını kaybetti. Minik Enes, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Enes Çelebi, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyonetin altında kalan ve ağır şekilde yaralanan 4 yaşındaki Enes Çelebi ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Enes burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan başta ailesi olmak üzere yakınları hastaneye akın etti. Çocuğun yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden Enes'in cansız bedeni hastane morgundan alındıktan sonra Kocagür Mahallesi'nde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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