Değirmendere'de 33 Yıl Sonra Şehitler Anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 15 Eylül 1992'de Geçitaltı köyüne gitmekte olan minibüs, Değirmendere mevkiinde köprüde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından durdurulmuş ve içinde bulunan siviller ile güvenlik korucuları şehit edilmişti. Minibüsü tarayan teröristler, daha sonra minibüsü ateşe vermişti. Saldırıda Sason Kayabaşı Mahallesi ve Kozluk'un Geçitaltı köyünde ikamet eden 9 kişi şehit olmuş, 5 kişi de yaralanmıştı. Batman, Sason ve Kozluk ilçelerinde faaliyet gösteren şehit, gazi ve güvenlik korucuları dernekleri, şehitleri 33 yıl sonra Değirmendere Köprüsü'nde ve mezarları başında düzenlenen programlarla andı. Anma programında konuşan Kozluk Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Turgay Şengül, şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. - BATMAN