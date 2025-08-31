30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Düğün: Elif ve Hakan Şentürk'un Unutulmaz Anları

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Düğün: Elif ve Hakan Şentürk'un Unutulmaz Anları
Güncelleme:
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dünyaevine giren Elif ve Hakan Şentürk çifti, gerçekleşen törende, özel olarak hazırladıkları koreografi ile sahneye çıktı. Zeybek gösterisinin ardından açtıkları büyük Atatürk posteriyle birlikte izleyenlere duygusal anlar yaşatan çift, uzun süre ayakta alkışlandı. Damat Hakan Şentürk, "30 Ağustos gibi anlamlı bir günde evlenmek bizim için büyük bir onur. Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarlığımızı böyle bir anla ifade etmek istedik" derken gelin Elif Şentürk ise, "Bu gece hem hayat arkadaşımı seçtiğim hem de milletimizin zaferini kutladığımız bir gün oldu. İki mutluluğu bir arada yaşamak tarifsiz bir duygu" dedi. - SAKARYA

