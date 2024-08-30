Üye Girişi
Haberler

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında stant açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde stant açıldı. Çocuklar tarihi kostümler giyerek şiirler seslendirdi ve savaşları anlatan metinler okudu.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayburt Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çocuk Hakları İl Komitesince Cumhuriyet Caddesi'nde stant açıldı, farkındalık etkinliği düzenlendi.

Açılan stantta 30 Ağustos Zafer Bayramına, Malazgirt Meydan Muharebesine ve Büyük Taarruz Zafer Haftasına dikkat çekmek için şiirler seslendiren, savaşları anlatan metinler okuyan Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar, tarihi kostümler giyerek farkındalık oluşturdular.

Çocuk Hakları İl Komitesindeki çocuklar, standa gelenlere kazanılan zaferler hakkında bilgiler vererek, farklı bir etkinliğe imza attılar. Komite üyesi çocukların etkinliği çevreden geçenler tarafından takdir toplarken, okunan şiirler milli ve manevi duygulara hitap etti.

Düzenlenen etkinlikte komite üyesi çocuklar, 'Malazgirt'ten, Büyük Taarruz'a Kutlu Zafer Bizimle! 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu olsun' yazılı pankartlarla 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladılar. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Caddesi bayburt Çocuk Etkinlikler Kültür Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos

Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos

 Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar

 Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı

Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fenerbahçe kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe grubuna kimler var, maç takvimi ne? Galatasaray kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Galatasaray grubuna kimler var, maç takvimi ne? Trabzonspor kura yok mu? UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi kura çekiminde Trabzonspor kuralarda yok mu? Beşiktaş hangi torbada? 30 Ağustos Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 1. 2. 3. 4. hangi torbada? Fenerbahçe hangi torbada? 30 Ağustos Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 1. 2. 3. 4. hangi torbada? Galatasaray hangi torbada? 30 Ağustos Galatasaray UEFA AVrupa Ligi 1. 2. 3. 4. hangi torbada? Başakşehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos Cuma Başakşehir UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos Cuma Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos Cuma Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 30 Ağustos kapalı yollar! 30 Ağustos Cuma İstanbul'da Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı? 30 Ağustos Cuma bugün resmi tatil mi? Bugün ne bayramı?
title