Ayvalık'ta Zafer Bayramı'nda Sahil Güvenlik Botu Ziyarete Açılıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-905 Sahil Güvenlik Botu, Ayvalık Merkez İskelesi'nde vatandaşların ziyaretine açılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Ayvalık'ta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlama programı kapsamında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-905 botu, 30 Ağustos 2026 Pazar günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ayvalık Merkez İskelesi'nde halkın ziyaretine açık olacak.

Vatandaşlar, Türk karasularında güvenliğin sağlanması, düzensiz göçle mücadele, arama-kurtarma ve denizde can güvenliğinin korunması gibi önemli görevler üstlenen Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın botunu yakından inceleme fırsatı bulacak.

Ziyaret sırasında vatandaşlar TCSG-905'i yakından görmenin yanı sıra Sahil Güvenlik personeliyle bir araya gelerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu denizcilerle birlikte yaşayabilecek.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı tarafından yapılan davette, "Bu anlamlı günde, tüm vatandaşlarımızı TCSG-905 botumuzu yakından görmeye, kahraman denizcilerimizle bir araya gelmeye ve bu gurur verici anlara ortak olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı