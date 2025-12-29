Haberler

Annesinin reddettiği kuzuya 3 yaşındaki Ezo'nun şefkati yürekleri ısıttı

Annesinin reddettiği kuzuya 3 yaşındaki Ezo'nun şefkati yürekleri ısıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da 3 yaşındaki Ezo, annesi tarafından reddedilen 'Pırıl' isimli kuzuya olan sevgisiyle dikkat çekti. Ezo, her gün kuzusuna biberonla süt verirken keyifli anlar yaşıyor. Bu bağ, izleyenlerde gülümseme yaratırken hayvan sevgisinin önemini vurguluyor.

Erzincan'da 3 yaşındaki Ezo'nun annesi tarafından reddedilen "Pırıl" isimli kuzuya gösterdiği sevgi, izleyenleri gülümsetti.

Erzincan'da 3 yaşındaki Ezo ile annesi tarafından reddedilen minik bir kuzu arasında kurulan bağ, görenlerin içini ısıttı. Ailesinin "Pırıl" adını verdiği kuzu, küçük Ezo'nun her sabah heyecanla beklediği yol arkadaşı oldu.

Minik Ezo, her gün babasının ağıldan Pırıl'ı getirmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kuzuyu kucağına alan Ezo, sevgiyle sarılarak biberonla süt veriyor. Karnı doyan Pırıl ile oyunlar oynayan Ezo, keyifli anlar yaşıyor.

Henüz 3 yaşında olmasına rağmen sergilediği şefkat ve hayvan sevgisiyle dikkat çeken Ezo'nun bu anları izleyenleri gülümsetirken hayvanlara sahip çıkmanın ve merhametin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı, 7 polis yaralandı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Çatışma saatlerdir sürüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Günok'tan Samsunspor'un teklifine ret! Yeni takımı belli oluyor

Transferde sıcak gelişme: Teklifi reddetti, yeni takımı belli oluyor
Rüştü Reçber'den Sadettin Saran'a destek

Fenerbahçe'nin eski efsanesinden Sadettin Saran için çarpıcı mesaj
Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi

Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi
Dünyaca ünlü eski futbolcu Valderrama, Amedspor maçında görüntülendi

Dünyaca ünlü eski futbolcu, Amedspor maçında görüntülendi
Mert Günok'tan Samsunspor'un teklifine ret! Yeni takımı belli oluyor

Transferde sıcak gelişme: Teklifi reddetti, yeni takımı belli oluyor
Sadettin Saran görüşme gerçekleştirdi! Fenerbahçe'ye Alman panzeri

Sadettin Saran bizzat görüştü! Dünyada ses getirecek transfer
Meksika'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı

Yolcu treni raydan çıktı: 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı