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3'ncü Ordu Komutanlığında iftar

3'ncü Ordu Komutanlığında iftar
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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü münasebetiyle 3. Ordu Komutanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü münasebetiyle 3. Ordu Komutanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Düzenlenen iftar programına Vali Hamza Aydoğdu, il protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Programda konuşma yapan Vali Aydoğdu, şehit aileleri, gaziler ve Mehmetçiklerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu topraklarda doğan, bu toprakların kokusunu alan her Türk vatandaşı eminim ki Mehmetçiklerimizle bir araya geldiğinde kalbi duygulanır gözleri de buğulanır. Bizleri hem Mehmetçiklerimizle hem de şehitlerimizin aileleriyle ve kahraman gazilerimizle aynı iftar sofrasında bir araya getiren, bu anlamlı buluşmayı sağlayan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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