TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde Maden Şehitleri Anıtı'nda Tören Düzenlendi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden şehidi için Maden Şehitleri Anıtı'nda tören düzenlendi.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesince düzenlenen anma törenine, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı Erdoğan Kaymakçı, TMMOB Maden Mühendisi Odası yöneticileri ve maden mühendisleri katıldı. Törende, şehit maden işçileri için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Maden Şehitleri Anıtı'na çelenk konuldu. Törende konuşan GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, 32 yıl önce tüm madenci camiasını yasa boğan grizu faciasında 263 maden işçisinin şehit olduğunu ifade etti. Tüm maden işçilerini sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını ifade eden Demir, "1992 yılında Kozlu'da hayatlarını kaybeden maden şehitlerimiz başta olmak üzere, 7 Mart'ta Armutçuk'ta hayatını kaybeden, yakın zamanda Bartın'da kaybettiğimiz 43 arkadaşımızı ve tüm havza genelinde, tüm ülke genelinde hayatını kaybetmiş olan tüm maden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Madencilik zor bir meslek. Bizler her yerde madenciliğin zorluğunu ve ödediğimiz bedelleri anlatıyoruz. TTK'da üretmek ve iş sağlığı güvenliği risklerinin minimuma indirmek için biran önce norm kadroya dönülmelidir. Bu düşüncelerde bir kez daha tüm maden şehitlerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum" dedi. - ZONGULDAK