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Gölpazarı Kaymakamı Titiz, 250 yıllık tarihi Çivisiz Cami'de incelemelerde bulundu

Gölpazarı Kaymakamı Titiz, 250 yıllık tarihi Çivisiz Cami'de incelemelerde bulundu
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Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, kurum amirleriyle birlikte Kasımlar Köyü’nde bulunan yaklaşık 250 yıllık geçmişiyle ayakta kalan tarihi Çivisiz Cami’de incelemelerde bulundu.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, kurum amirleriyle birlikte Kasımlar Köyü'nde bulunan yaklaşık 250 yıllık geçmişiyle ayakta kalan tarihi Çivisiz Cami'de incelemelerde bulundu.

Osmanlı dönemi taşra mimarisinin özgün örnekleri arasında gösterilen ve kitabesinde Hicri 1190 (Miladi 1776) tarihi yer alan caminin mimari özellikleri ile koruma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Titiz, tarihi yapının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Moloz taş ve çamur harç kullanılarak kuru duvar tekniğiyle inşa edilen tarihi cami; ahşap mahfili, göbekli tavanı ve zengin kalem işi süslemeleriyle dikkat çekiyor. Kıble duvarındaki Mekke, şehir ve cami tasvirlerinin yanı sıra bitkisel ve barok karakterli süslemeler, 18. yüzyıl Osmanlı sanatında görülen Batılılaşma etkilerinin taşra mimarisine yansımalarını gözler önüne seriyor. 2019 yılında restore edilerek koruma altına alınan yapı, Gölpazarı'nın önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor. İncelemelerinin ardından tarihi camide Cuma namazını köy sakinleriyle birlikte kılan Kaymakam Titiz, namaz sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, "Kasımlar köyümüzde bulunan tarihi Çivisiz Camimiz, ilçemizin kültürel ve tarihi mirası açısından önemli bir değerdir. Bu kıymetli eserin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması büyük önem taşıyor. Bugün hem incelemelerde bulunduk hem de Cuma namazının ardından vatandaşlarımızla bir araya gelerek görüş ve taleplerini dinledik. Tarihi ve kültürel değerlerimizi yaşatmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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