25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi

25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü ile ilgili açıklamalarda bulunan Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı İshak Çelebi, Ülkemizde şiddetin her yıl yüzlerce cana mal olduğunu, istatistiklerin utanç verici bir tabloya dönüştüğünü ve artarak devam eden şiddetle topyekün mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Çelebi açıklamasında "Kadına yönelik şiddetin sürmesinin nedeni yalnızca bireysel suçlular değil; yanlış politikalar, denetimsiz medya içerikleri ve eğitim sistemindeki yapısal eksikliklerdir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini "tehdit" gibi gösteren politik söylemler, eğitimi bilimden uzaklaştıran uygulamalar ve kadını ikincilleştiren kültürel kodlar, şiddeti her gün yeniden üretmektedir" diye konuştu.

Medya ve televizyon programları sorunun önemli bir parçası

Çelebi açıklamasının devamında şu hususlara yer verdi: "Şiddeti romantikleştiren, normalleştiren veya olağan gösteren diziler, adına yönelik baskıyı "aile içi mesele" gibi sunan programlar, hakaret, tehdit ve nefret söylemini reyting malzemesine çeviren yapımlar, toplumsal şiddeti beslemektedir. Bu içeriklere karşı RTÜK'ün denetim görevini etkin biçimde yapılması, yalnızca bir tercih değil, bir zorunluluktur. Denetimin olmadığı her alanda şiddet kültürü büyümektedir.

Şiddetin toplumun eğitilmesi ile çözülür

Şiddetin kökünü kazımanın yolu hem siyasi kararlılık hem de güçlü ve çağdaş bir eğitim politikasıdır. Okullardan üniversitelere kadar her kademede toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi zorunlu olmalıdır. Kadın çalışanlara yönelik mobbing ve baskı vakalarına sıfır tolerans uygulanmalıdır. Eğitim kurumlarında şiddet faili hiçbir kişi korunmamalı, cezalandırılmalıdır. Kız çocuklarının eğitime erişimindeki engeller kesin biçimde kaldırılmalıdır.

Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak hükümete, ilgili kurumlara ve RTÜK'e çağrımız nettir: Şiddeti özendiren hiçbir medya içeriği görmezden gelinmemelidir. Denetim mekanizmaları çalıştırılmalı, kural ihlallerine taviz verilmemelidir. Kadınların eğitimde, kamuda ve özel sektörde güvenliğini sağlayacak politikalar kararlılıkla uygulanmalıdır. Eğitim sistemi bilimselliğe, eşitliğe ve özgürlükçü değerlere yeniden kavuşmalıdır.

Kadınların yaşam hakkı pazarlık konusu yapılamaz

Bugün bir kez daha yüksek sesle ilan ediyoruz: Kadına yönelik şiddeti besleyen her politika, her medya içeriği ve her ihmalin karşısında duracağız. Eğitimden siyasete, medyadan toplumsal hayata kadar her alanda mücadelemiz sürecektir. Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak kadınların yanında olmaya, haklarını savunmaya ve eşitlik mücadelesini daha da güçlendirmeye kararlıyız." - ERZURUM