23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konakkuran'da coşkuyla kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konakkuran'da coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konakkuran'da coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Muş'un Malazgirt ilçesinin tek beldesi Konakkuran'da coşku ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Muş'un Malazgirt ilçesinin tek beldesi Konakkuran'da coşku ile kutlandı.

Konakkuran İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde organize edilen programa Konakkuran belde halkı yoğun ilgi gösterdi.

Çocukların doyasıya eğlenerek kutladıkları kendi bayramlarında Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Aldın ve karakol komutanı tarafından başaralı çocuklara çeşitli armağanlar edildi. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, Konakkuran, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title