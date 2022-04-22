23 Nisan'da Arsuz Belediye Başkanlığı Makamı Rana Yıldız'a Emanet

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve geleneksel hale gelen, çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde, Arsuz Belediye Başkanlığı koltuğu Rana Yıldız'a emanet edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında temsili koltuğa oturma töreni için Ali Kemal Ziroğlu İlkokul Müdürü Bekir Çetin ve 4. Sınıf öğrencisi Rana Yıldız, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven'in şehir dışındaki programı nedeniyle yerine vekalet eden Meclis Üyesi Corç Turan'ı makamında ziyaret etti. Temsili Belediye Başkanlığı makamına oturan Rana Yıldız, koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı, okullardaki yeşil alanların ve oyun alanlarının genişletilmesi yönünde verdiği talimat oldu.

Rana Yıldız'ın heyecanına ortak olan Belediye Başkan Vekili Corç Turan, "Öncelikle kızımıza öğrenim hayatında başarılar diliyor ve nice güzel makamlarda olmasını temenni ediyorum. Bu güzel ziyaretlerinden dolayı hem müdürümüze hem de kızımız Rana'ya teşekkür ediyorum. Bugün temsil olarak devrettiğimiz makamımızda oturan bu güzel kızımızın gelecekte en iyi yerlerde olmasını ve nice güzel büyük başarılar elde etmesini diliyorum. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Belediye Başkan Vekili Corç Turan, Okul Müdürü Bekir Çetin ve Rana Yıldız'a çiçek ve hediye takdim etti.